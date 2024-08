gospodarstvo

Neokusen in nedostojen ''vrt'' Gozdnega gospodarstva Novo mesto

2.8.2024 | 13:30

Ljubljana/Novo mesto - Na novomeški višji medijski šoli so se maja prvi odzvali na jumbo plakat Gozdnega gospodarstva Novo mesto o urejanju zanemarjenega vrta, ki da neumestno namiguje na spolnost, žensko prikazuje kot spolni objekt in s tem prikrito pomaga v družbi ohranjati ozračje, da je tak odnos do žensk sprejemljiv.

V Gozdnem gospodarstvu Novo mesto so se na zapis v Dolenjskem listu odzvali in takrat med drugim zapisali, da na plakatu ''ne prikazujemo ali kakorkoli oglašujemo spolnosti, temveč smo želeli le pritegniti pozornost na zabaven in neformalen način.''

A v Slovenski oglaševalski zbornici menijo drugače.

Sporen plakat GG Novo mesto (Foto: arhiv; J. B. K.)

Oglaševalsko razsodišče (OR) je namreč konec junija obravnavalo pritožbo potrošnice zoper omenjene oglasne panoje. Njegovi člani pa so se strinjali, da oglas družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto ni primeren.

Pritožnica je menila, da oglas krši načelo dostojnosti iz Slovenskega oglaševalskega kodeksa (SOK), saj je neokusen, predvsem pa nekulturen in agresiven ter kot takšen ne sodi v naš kulturni družbeni prostor. ''Gre za degradacijo spola in absolutno nepotrebno mešanje vrtnarsko/gozdarske in seksualne/pornografske industrije,''je med drugim zapisala v pritožbi. Oglaševalsko razsodišče je presodilo, da je pritožba utemeljena, saj je potrebno pri presoji primernosti in dostojnosti oglasa upoštevati tudi, ali javnost, v skladu z zahtevami določenega kulturnega okolja, oglas dojema kot primeren ali pri njih povzroča negativna čustva. Poleg tega je OR presojalo skladnost predmetnega oglaševanja z določili SOK tudi v luči medija objave. Razsodišče je odločilo, da oglas na izbranem mediju objave (zunanje oglasne površine v urbanem okolju, ki se jim ni mogoče izogniti in dosežejo najširšo ciljno skupino – tudi otroke in mladostnike) iritira potrošnike/gledalce in ni skladen z zahtevami kulturnega okolja, so še zapisali v razsodbi. M. K. ‹ nazaj