Delovna nesreča: na delavca s petih metrov padla kovinska košara

6.3.2025 | 09:10 | M. K.

Včeraj okoli 15.30 se je zgodila nesreča pri delu v Brežicah, v kateri je bila ena oseba hudo poškodovana, so danes sporočili s policijske uprave Novo mesto. Policisti in kriminalisti so zbrali obvestila, opravili ogled in po prvih ugotovitvah so delavci podjetja izvajali montažerska dela. Nesreča se je zgodila, ko se je pri spuščanju kovinske košare z orodjem z višine okoli petih metrov odpel nosilni kavelj, košara pa je padla na delavca, ki se je vzpenjal po lestvi. Hudo poškodovanega 34-letnega moškega so reševalci oskrbeli, s helikopterjem so ga odpeljali v UC Maribor. Vse okoliščine kriminalisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo sezanili pristojno tožilstvo.

Prometna nesreča na avtocesti

Poročali smo že o včerajšnji dopoldanski prometni nesreči na avtocesti med izvozoma za Trebnje v smeri proti Ljubljani. S PU pojasnjujejo, da je 83-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v tovorno vozilo, ki ga je v isti smeri vozil 40-letni voznik. Poškodovanega povzročitelja nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Vozil pod vplivom prepovedanih drog, policisti pri njem našli sumljivo prašno snov

Policisti PP Črnomelj so med kontrolo prometa na območju Jerneje vasi nekaj pred 12. uro zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so 38-letnemu vozniku zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili preliminarni hitri test, ki je sum potrdil, odredili so tudi strokovni pregled. 38-letniku so zasegli tudi manjšo količino rjave prašne snovi, za katero obstaja sum, da gre za heroin. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zoper kršitelja bodo na podlagi ugotovitev ustrezno ukrepali.

Povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola

Nekaj po 13. uri so bili brežiški policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov pri naselju Stara vas - Bizeljsko. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 75-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v zadnji dela avtomobila, ki ga je vozil 69-letni voznik. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je 75-letnik vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,63 miligrama alkohola (1,3 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Zoper povzročitelja bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlom

Med 1. 3. in 5. 3. je v Birčni vasi nekdo vlomil v večnamenski objekt in ukradel kosilnico, plinsko jeklenko in aparat za točenje piva. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3.500 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Rakovec) prijeli šest državljanov Sirije, pet Kitajske, tri državljane Afganistana in Mongolije, dva državljana Bangladeša in državljana Pakistana. Na območju Sevnice so izsledili državljana Sudana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 66. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 207 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 12 nesreč z gmotno škodo. V Straži so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, iskanja pogrešanih oseb, sprožitev signalno varnostnih naprav, kurjenja v naravnem okolju in nedovoljenih prehodov državne meje.

