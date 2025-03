dolenjska

Od sobote do ponedeljka popolna zapora Seidlove ceste

5.3.2025 | 18:00 | M. K.

Novo mesto - Od sobote do ponedeljka, od 8. do 10. marca, bo zaradi izvedbe zaključnega asfaltiranja vzpostavljena popolna zapora Seidlove ceste med Plavo laguno in križiščem s Koštialovo ulico. V času zapore bodo pešci lahko pločnik koristili nemoteno, za potnike linij 3, 4 in 5 mestnega potniškega prometa pa bodo urejena nadomestna postajališča. Obvoz za vsa vozila bo potekal skozi Ločno in Bršljin na relaciji Seidlova cesta–Andrijaničeva cesta–Ljubljanska cesta–Seidlova cesta in obratno, so sporočili z rotovža.

Foto: MONM

V ponedeljek, 10. marca, avtobusi mestnega potniškega prometa linij 3, 4 in 5 ne bodo ustavljali na postajališčih Novo mesto-gimnazija (obe smeri), Novo mesto-pokopališče Ločna (obe smeri) in Novo mesto-novi most (na strani KCJT). Potniki bodo lahko uporabili najbližji nadomestni postajališči Krka in Novo mesto-novi most (pri železniški postaji in pri občinski upravi).

Po zaključku asfaltiranja odseka Seidlove ceste bo v torek, 11. marca, na istem odseku ponovno vzpostavljena delna zapora in se bo izvajala večdnevna montaža ograje ter javne razsvetljave, nato pa v drugi polovici marca sledi sprostitev prometa na prenovljenem odseku in premik delne zapore do križišča s Cankarjevo ulico.

