dolenjska

Se je država Romov lotila resno?

4.3.2025 | 18:30 | I. V.

Novo mesto - Na delovnem obisku v Novem mestu se je danes popoldne mudil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, osrednja tema sestanka z županom pa je bilo zaposlovanje Romov. Po sestanku je minister, ki je v vladi prevzel pobudo in koordinira delovno skupino, sestavljeno iz več ministrstev in urada za narodne skupnosti, aktualno dogajanje na tem področju predstavil tudi javnosti.

Minister Luka Mesec se je sestal z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem in rekel, da sej je prišel pogovorit s tistimi, ki imajo na tem področju največ izkušenj, ki jih želimo slišati iz prve roke in upoštevati pri pripravi zakonov. (Foto: I. Vidmar)

»Delovna skupina se ukvarja s temeljnimi vprašanji: kako poskrbeti, da bodo romski otroci vključeni v vrtec, kako poskrbeti, da bodo romski otroci in mladostniki uspešno končali šolo, kako poskrbeti, da bomo Rome lahko zaposlili, kakšna naj bo pri tem vloga občin in kako koordinirati politike, vlade države, občin oziroma lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij. Pripravili smo velik zakonski paket, ki je zdaj v zaključni fazi usklajevanja. Zaradi tega smo se danes oglasili v Novem mestu, da se pogovorimo s tistimi, ki imajo na tem področju največ izkušenj, ki jih želimo slišati iz prve roke in upoštevati pri pripravi zakonov, da bodo rešitve čimbolj stvarne in realne. Določene stvari iz tega paketa so že v teku. Prav danes je bil v Državnem zboru sprejet zakon o financiranju občin, ki določa, da občine ki imajo romska naselja, dobijo dodatek k proračunu, ki se mora začeti namensko uporabljati,« je o namenu svojega obiska v Novem mestu povedal minster Mesec.

Drugi razlog za ministrov obisk je projekt, ki ga ministrstvo vodi z Zavodom za zaposlovanje, s katerim so se dogovorili da v Jugovzhodni Sloveniji speljejo program Romski vzor, s katerim želijo zaposliti kritično skupino Romov. »Največji problem pri tem je neizobraženost, saj po podatkih zavoda več kot 90 odstotkov te populacije nima zaključene osnovne šol. Ko smo dali 21. januarja ven razpis, s katerim država ponuja, da Rome, ki bi jih podjetja zaposlila, pol leta usposabljamo, pol leta na delovnem mestu mentoriramo in tudi subvencioniramo njihovo zaposlitev. Do zdaj se je na razpis po več kot mesecu dni prijavil le ne delodajalec, kar pomeni, da težava ni le na strani Romov, ki se ne želijo zaposliti,« je dejal minister in dodal, da ne mislijo odnehati in da želijo v prvi vrsti k sodelovanju privabiti javna podjetja in podjetja v javno lasti, kot so na primer komunalna podjetja, zelo pa si želijo tudi sodelovanja z Revozom.

