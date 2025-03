dolenjska

Ko se bo Romom splačalo delati, bodo delali

6.3.2025 | 08:15 | Besedilo in foto: L. Markelj

Novo mesto - Potem, ko je vlada dvakrat zavrnila predloge županov o reševanju romske problematike z obljubo, da bo sama pripravila rešitve, teh pa kar ni in ni bilo na vidiku, je medresorska delovna skupina le pripravila paket petih glavnih ukrepov za integracijo in izboljšanje položaja Romov.

Minister Luka Mesec (drugi z leve) je v Novem mestu slišal veliko resnic in konkretnih predlogov za boljše zaposlovanje Romov, tudi od županov - na ministrovi levi je Gregor Macedoni, na njegovi desni pa Jože Kapler in Jože Simončič.

Med drugim naj bi k boljšemu zaposlovanju pripadnikov romske skupnosti pripomogel program Romski vzor / Romano zour, ki ga je po nedavnem obisku ministra za delo, družino in socialne zadeve Luke Mesca, ki je tudi vodja medresorske skupine, v Novem mestu skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje na okrogli mizi v Kulturnem centru Janeza Trdine tudi predstavil novomeškim delodajalcem, županom in drugim. Udeležba je bila dobra, razprava pestra in brez dlake na jeziku,

V okviru programa Romski vzor bodo delodajalcem iz jugovzhodne Slovenije, kot so komunale, domovi za starejše in velike industrijske družbe, omogočili zaposlitve Romov, pri čemer bi država subvencionirala zaposlitev, zavod pa bi pripadnikom romske skupnosti ponudil tudi mentorstvo.

Le en delodajalec

Zavod za zaposlovanje RS ima veliko vlogo pri projektu Moj vzor.

»Na razpis se je v celotni regiji odzval le en delodajalec. Problem je torej tudi na njihovi strani, kako jih motivirati, da bodo Rome vključili v svoja podjetja. Želimo dobiti pozitivne vzore, ki bodo vlekli,« je poudaril minister Luka Mesec, ki meni, da jih je treba pridobiti vsaj nekaj deset.

Da to ne bo tako enostavno, saj so problemi kompleksni in veliki, ker se na tem področju dolgo časa ni naredilo nič, so menili zbrani, tudi mnogi dolenjski župani z romskim prebivalstvom, ki so ministru postregli z izkušnjami s terana.

Glavna ovira na trgu dela je zagotovo neprimerna in nezadostna izobraženost Romov. »Za nas je v tem trenutku dejstvo, da čez 90 odstotkov Romov nima osnovnošolske izobrazbe,« je dejal novomeški župan Gregor Macedoni in povedal, da imajo izkušnjo zadnjih dveh let s 24 zaposlitvami Romov v javnem in zasebnem sektorju, omenil je tudi dobro sodelovanje z Zavodom Svetilnik.

Kako jih motivirati za delo?

Matic Vidic (na desni) iz Zavoda Svetilnik je ponosen na Roma Đanija, ki že skoraj pol leta pridno hodi v službo v novomeško Komunalo.

Pogled tega pa zaposlovanju ni v prid veljavna socialna politika, ker se Romom ne izplača delati, saj s socialnimi podporami dobijo več, kot če bi bili zaposleni. To je iz prve roke med drugim povedal tudi Matic Vidic iz zavoda Svetilnik, ki že dve leti intenzivno dela z Romi v novomeških romskih naseljih Žabjek in Brezje ter se trudi za njihovo socializacijo in zaposlovanje.

»Skrbim za devet zaposlenih Romov, sem njihov mentor in dnevno delam z njimi. Kar naprej jih je treba prepričevati in motivirati za delo, kar ni enostavno, če zaposleni dobi 100 do 200 evrov manj kot Rom, ki ima tri otroke in ni zaposlen. In potem slišim: »Matic, zakaj si me zafrknil? Manj dobim od tistega, ki ne dela!«, je primere iz prakse povedal Vidic in se strinjal z večino zbranih, da so potrebne zakonske spremembe, da bo delo postalo vrednota in se bo vsakomur v naši državi splačalo delati. Poleg korenčka je treba imeti tudi palico.

Đani svetel vzor Romom

Bojan Kekec (na desni), direktor novomeške Komunale, ki se kot družbeno odgovorno podjetje trudi z zaposlovanjem Romov.

Vidic je poudaril še, da je ključno mentorsko in individualno delo z Romi, »samo neke sistemske rešitve ne bodo obrodile sadov, ker je vse že preveč zavoženo. Gre za poponoma različno kulturo od naše in za delo z njimi je potreben najboljši kader.«

Svetel primer je Đani Stojanović, 32-letni Rom iz naselja Žabjak-Brezje, ki že okrog pol leta dela v novomeški Komunali in je priden delavec. Čisti mestne ulice in ureja javne površine Zakaj vztraja? »Odločil sem se, da se bom poboljšal za svojega sina, da mu bom zgled, da je treba živeti od svojega dela,« je dejal zbranim v Novem mestu in jih navdušil.

Je pa težava tudi na strani delodajalcev, ki niso ravno zainteresirani za zaposlovanje Romov, celo preko javnih del ne, kar pa je tudi razumljivo, saj imajo zato več težav kot pozitivnega.

Udeležba na temo zaposlovanja Romov ob obisku ministra Luke Mesca je bila velika.

»Skušali smo jih zaposlitvi preko javnih del v javnem podjetju Ekološka družba Šentjernej, a kaj, ko mora vsak Rom, ki npr. le pometa, imeti zraven pomočnika, nič ne more sam. Bi pa radi videli, da Romi delajo, tako bi se tudi ustvarilo zaupanje z večinskim prebivalstvom,« je dejal šentjernejski župan Jože Simončič.

Njegov škocjanski kolega Jože Kapler je omenil že svoj stari predlog o ustvarjanju pogojev socialnega podjetništva in poudaril, da je verjetno iluzorno pričakovati, da bo nek Rom kar začel 8 ur na dan delati pri 30-ih letih. »Začeti je treba morda po 4 ure na dan, a da prihaja na delo vsak dan, da se navadi,« je predlagal.

Ne hodijo redno v službo

Direktorica CSD Novo mesto Irena Kralj in v.d. Urada RS za narodnosti Ana Komac.

Prav neodgovornost in manjkanje v službi, pogoste bolniške odsotnosti ipd. so resna težava za delodajalce, saj si takih delavcev ne želijo. Kot je med drugim omenil Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, naša podjetja vse bolj potrebujejo ljudi z znanjem in take, ki se zavedajo, da je delo vrednota. Za Roma je tako težko najti pravo delovno mesto, čeprav pa tudi drži, da obstajajo dela, za katera bi se jih dalo hitro priučiti.

O vseh teh vprašanjih so poleg že omenjenih razpravljali še mnogi, tudi še trebanjska županja Mateja Povhe, direktorica DSO Novo mesto Mateja Jerič, direktorica CSD Novo mest Irena Kralj, direktor JP Komunala Novo mesto Bojan Kekec, direktorica Zavoda za zaposlovanje RS Greta Metka Barbo Škerbinc, direktor RIC Novo mesto Gregor Sepaher, Tina Cigler z Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, poslanka v DZ RS dr. Vida Čadonič Špelič idr. Več o debati v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Minister Mesec pridno pisal v zvezek

Trebanjska županja Mateja Povhe ter Tina Cigler in Branka Bukovec iz DRPD Novo mesto.

Zbrani so bili veseli, da na strani države obstaja pripravljenost priprave sistemskih rešitev romske problematike, čeprav se je iz razprave izkazalo, da obstajajo še različni pogledi na posamezna vprašanja. So se pa strinjali, da je pomemben vsak korak in sodelovanje vseh institucij, ter da si romski otroci zaslužijo lepšo prihodnost, večinsko prebivalstvo pa tudi bolj varno življenje in lepše sobivanje.

Minister Luka Mesec je pohvalil konstruktivno debato in je dejal, da toliko dobrih predlogov in pobud na enem mestu že dolgo ni slišal. Pridno si jih je tudi zapisoval v zvezek, zato Dolenjci upajo, da so bili slišani. Minister je obljubil pogostejša srečanja na Dolenjskem, že čez kake pol leta bi veljalo pogledati, kako projekt Moj vzor napreduje in kaj bi bilo morda še treba spremeniti, da bodo rezultati kar najboljši.

