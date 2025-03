dolenjska

Dars išče gradbince za naslednjo fazo tretje razvojne osi proti Beli krajini

5.3.2025 | 18:50 | STA

Dars je objavil prvo fazo razpisa za hitro cesto tretje razvojne osi na odseku med priključkoma Osredek v Novem mestu in Maline na belokranjski strani Gorjancev. Gre za 12,8 kilometra štiripasovne hitre ceste, med drugim z 2,3-kilometrskim predorom pod Gorjanci in tremi viadukti. Interes gradbincev za sodelovanje Dars zbira do 10. aprila.

Simbolna slika (Foto: S. Švigelj)

Dars tako išče zainteresirane gradbince za tretjo in četrto etapo tretje razvojne osi med dolenjsko avtocesto pri Novem mestu in Belo krajino, kjer bosta kraka nove cestne povezave v nadaljevanju vodila do meje s Hrvaško pri Metliki in do Črnomlja.

V sklopu tretje in četrte etape gre za štiripasovno hitro cesto v dolžini 12,8 kilometra od priključka Osredek v Novem mestu do priključka Maline na belokranjski strani Gorjancev. Ta odsek predvideva tri zunajnivojske cestne priključke in povezovalno cesto Maline-Dole v dolžini 2,1 kilometra, 2,3-kilometrski dvocevni predor pod Gorjanci, tri viadukte, dva pokrita vkopa, šest nadvozov in pet podvozov ter dve počivališči.

V tretji etapi gre za 4,7 kilometra hitre ceste s spremljajočimi objekti, v četrti pa za 8,1 kilometra, je razvidno iz razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil.

Na prijave gradbincev za sodelovanje v tej fazi projekta bo Dars čakal do 10. aprila. Nato bodo izbrali primerne gradbene družbe ali konzorcije in jih povabili v drugo fazo, kjer bodo nato izbrani gradbinci oddali ponudbe.

Za prvi odsek hitre ceste na južnem delu tretje razvojne osi od novomeškega vzhodnega avtocestnega priključka do priključka za tovarno Revoz pri Osredku je medtem Dars gradbeno dovoljenje dobil že oktobra 2021, a je upravno sodišče delno ugodilo tožbi civilne iniciative 3ROS-jug. Zadevo je vrnilo v ponovno odločanje na pristojnem ministrstvu, Dars je moral vlogo za dovoljenje dopolniti.

Gradbeno dovoljenje je spet prejel julija 2023, a tudi po več kot dveh letih in pol še vedno ni pravnomočno, saj je omenjena iniciativa vnovič vložila tožbo zoper njegovo izdajo. Na nedavni novinarski konferenci Darsove uprave so vodilni izrazili oceno, da bi lahko do premikov pri odločanju upravnega sodišča prišlo v marcu.

Ko bo gradbeno dovoljenje pravnomočno, bo Dars nato lahko dokončno izbral izvajalca za to prvo fazo, ki je med drugim pomembna tudi v luči načrtovane občutne rasti proizvodnje v Revozu, kjer bi lahko v naslednjih letih izdelovali štiri električne modele.

Medtem Dars obnavlja tudi dolenjsko avtocesto. Po prenovi odseka med nekdanjo cestninsko postajo Dob in Bičem trenutno poteka obnova odseka med Bičem in priključkom Trebnje zahod, Dars pa je danes objavil tudi javno naročilo za preplastitev vozišča med Trebnjim in priključkom Novo mesto vzhod s sočasno prenovo priključka Novo mesto zahod.

