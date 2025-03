kultura

Začeli so se novomeški stekleni dnevi

5.3.2025 | 13:40 | I. V.

Novo mesto - V ponedeljek se je v Jakčevem domu z 21. Novomeškimi likovnimi dnevi začel letošnji projekt Dolenjskega muzeja, ki leto 2025 posveča steklu s številnimi dogodki in razstavami pod skupnim naslovom Doživetje stekla.

Oblikovanje stekla je igra z ognjem. Na sliki: udeleženka Novomeških likovnih dnevov Meta Mramor med delom. (Foto: I. Vidmar)

Steklu kot osrednji temi Dolenjskega muzeja v letu 2025 so posvečeni tudi letošnji Novomeški likovni dnevi, na katere je kustosinja in tokrat tudi umetniška vodja kolonije Jasna Kocuvan Štukelj povabila šest umetnikov iz Slovenije, Hrvaške in Makedonije, ki ustvarjajo v najrazličnejših tehnikah unikatnega obdelovanja stekla. Jasminka Begić je rojena v Zagrebu, živi in ustvarja pa v Milanu, Mila Dobrevska prihaja iz Skopja, Lorena Ignaz je v Pulju rojena Novomeščanka, Meta Mramor je Ljubljančanka, Anton Vrlić pa prihaja iz Splita. Častna gostja letošnjih Novomeških likovnih dnevov je Tanja Pak, v Ljubljani rojena kiparka in redna profesorica na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost.

Udeleženci 21. novomeških likovnih dnevov (Foto: I. V.)

Omenjeni umetniki bodo v Jakčevem domu ustvarjali do sobote, razstavo na koloniji ustvarjenih del pa bodo v okviru Doživetij stekla odprli 10. aprila, ko se bo v Novem mestu začela tudi Mednarodna arheološka konferenca Steklene vezi med tradicijo in inovacijo, s katero želi Dolenjski muzej povezati strokovnjake iz Slovenije, Evrope in ZDA. »Različni tematski sklopi obravnavajo steklo kot surovino, steklene izdelke skozi čas, interdisciplinarne raziskave ter postopke zaščite stekla. Predavanja prinašajo nova spoznanja na področju analiz izvirnosti stekla in steklenih izdelkov, njihove sestave kot tudi nove pridobitve steklenih izdelkov v muzejskih zbirkah,« so v predstavitvi konference zapisali v Dolenjskem muzeju.

Prav tako 10. aprila bo v Galeriji Dolenjskega muzeja odprta arheološka razstava Stekleni svetovi, ki jo muzej pripravlja v sodelovanju z muzeji iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije. Razstava bo posvečena pregledu steklenih izdelkov, od prazgodovine z začetkom v pozni bronasti dobi (9. stoletje pred našim štetjem) pa vse do novega veka. Gradivo lastne arheološke zbirke Dolenjskega muzeja bo obogateno z izjemni mi kosi iz zbirk muzejev Slovenije, Hrvaške in Avstrije. Osrednji del razstave bo posvečen umetelno izdelanim raznobarvnim steklenim jagodam ogrlic, ki pričajo o cvetočem dolenjskem halštatu, z največjim razcvetom v 5. stoletju pred našim štetjem.

S steklom bo povezana tudi letošnja tradicionalna prireditev Praznik situl, poleg tega pa bodo v muzeju steklu posvetili še več drugih razstav od slovenskega sodobnega umetniškega in uporabnega stekla in izbora steklenih predmetov iz zbirke Muzeja za umjetnost in obrt iz Zagreba do izbora steklenih mojstrskih predmetov iz depojev Dolenjskega muzeja.

