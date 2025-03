kronika

FOTO: Na avtocesti trčili osebno in tovorno vozilo

6.3.2025 | 07:00 | Foto: PGD Trebnje

Včeraj ob 10.26 sta na avtocesti med izvozoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod trčili osebno in tovorno vozilo.

Obe fotografiji: PGD Trebnje

Reševalci nujne medicinske pomoči so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so pomagali reševalcem, odklopili akumulator na vozilu in posuli razlite motorne tekočine.

O dogodku so bili obveščeni policisti in dežurni upravljalec DARS.

‹ nazaj