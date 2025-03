bela krajina

V zdravstvenem domu prenovljeno pritličje

6.3.2025 | 14:20 | M. K.

Metlika - V Zdravstvenem domu Metlika so dopoldne odprli prenovljeno pritličje, s čimer po besedah direktorice Duške Vukšinič zaključujejo prenovo ambulant družinske medicine v najstarejšem delu doma. Naložba je stala 282.000 evrov, pri čemer sta del denarja prispevala ministrstvo za zdravje in občina.

Po besedah Vukšinič so prenovili dve družinski ambulanti s pripadajočo referenčno ambulanto, pomožne prostore, čakalnico in sanitarije. V celoti so prenovili električne inštalacije, vodovodno napeljavo, ogrevanje in tla.

Prenova je stala 282.000 evrov, pri čemer je 75.0000 evrov zagotovilo ministrstvo, 83.000 evrov Občina Metlika, ostalo pa zdravstveni dom.

Lani in letos je bil sicer Zdravstveni dom Metlika deležen že nekaterih drugih novosti. Med drugim je bil vključen v dispečersko službo zdravstva, kupili so tudi novo reševalno vozilo. Za naslednje leto načrtujejo nakup specialnega vozila za urgentnega zdravnika in izgradnjo sončne elektrarne, je povedala.

Pred slabim letom dni je pred zdravstvenim domom potekal protest, ki ga je pripravila Občina Metlika. Na njem so opozorili, da namerava ministrstvo krčiti sredstva za zagotavljanje dežurne službe nujne medicinske pomoči, čemur pa v Metliki nasprotujejo. Po besedah Vukšinič so stvari na tem področju trenutno še odprte. "Po uredbi o izvajanju zdravstvenih storitev za tekoče leto imamo priznan en tim za vozilo urgentnega zdravnika 24 na dan in polovico tima nujnega reševalnega vozila, kjer delamo od 7. do 19. ure. Kljub temu obe službi na lastne stroške do nadaljnjega izvajamo v celoti," je povedala.

Današnjo slovesnost od odprtju prenovljenih prostorov je popestril tudi kulturni program, v katerem so nastopili otroci iz skupine Čebelice iz Vrtca Metlika, učenci 1. C razreda Osnovne šole Metlika ter Eva Plut iz Osnovne šole Podzemelj.

Zdravstveni dom Metlika pa je obeležil tudi Dan zdravja. Obiskovalci so lahko sodelovali v različnih aktivnostih in delavnicah, ki so bile namenjene promociji zdravja in osveščanju o pomembnosti zdravega načina življenja.

