Pohvala novomeškemu županu in sodelavcem, ker so se lotili obnove nevarne ceste

6.3.2025 | 18:00

Na nas so se s pohvalo obrnili vinogradniki in lastniki parcel na Sončni cesti na Trški gori. »Zahvaljujemo se novomeškemu županu Gregorju Macedoniju in njegovemu kabinetu za relativno hiter odziv glede obnove dovozne ceste, ki je zaradi je zaradi začetnega okoljskega urejanja okrog Kozinove zidanice v lasti občine postala nevarna za javni promet in tudi za številne pohodnike. Potem ko smo jih opozorili, je županstvo hitro in pravilno ukrepalo ter je s postavitvijo lične kovinske ograje ob nevarnem delu cestišča poskrbelo, da je vožnja do vinogradov in zidanic spet varna.«

