FOTO: V takšni telovadnici je začel tudi Dončič

5.3.2025 | 15:30 | Besedilo in foto: L. Markelj

Šmarjeta - Danes je za Šmarjeto in celotno občino Šmarješke Toplice pomemben dan, saj je tu šport, tako ljubiteljski kot profesionalen, zelo spoštovan. Slovesno so predali namenu prenovljeno športno dvorano OŠ Šmarjeta, ki je občini uspela s finančno pomočjo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Trak ob prevzemu prenovljene športne dvorane v Šmarjeti so prerezali (od leve proti desni): Marjan Hribar, Tadeja Molan Žinko in Dejan Židan.

Zato so trak nove pridobitve prerezali: državni sekretar mag. Dejan Židan, ravnateljica OŠ Šmarjeta Tadeja Molan Žinko in župan občine Šmarješke Toplice mag. Marjan Hribar.

Po 35 letih je bila prenova telovadnice nujno potrebna, je povedala ravnateljica Tadeja Molan Žinko, ki se skupaj s sodelavci, učenci in krajani veseli, da je športna dvorana končno v novi preobleki in moderno opremljena.

Prenova telovadnice celovita

Tadeja Molan Žinko, ravnateljica OŠ Šmarjeta

Prenova šolske telovadnice je bila celovita – zamenjali so parket, strojne in elektro napeljave, prvič je objekt dobil primerno prezračevanje, zamenjali so tudi večji del opreme in primerno uredili prostor za pedagoški kader, ki je dobil kabinet. Nove stenske obloge v dvorani omogočajo boljšo akustiko, tako da bo dvorana zdaj veliko bolj primerna tudi za kulturne dogodke, je povedala ravnateljica in se zahvalila sodelavcem za razumevanje in toleranco v času del, ter zlasti profesorjem športa, ki so času obnove športno vzgojo v zimskih mesecih izvajali zunaj.

Nastop mladih športnikov je navdušil občinstvo.

»Pouk športa se pri nas dogaja na zelo visoki ravni, imamo zelo usposobljene učitelje športa, kar kažejo dosežki učencev na regijskih in državnih tekmovanjih,« je dejala Tadeja Molan Žinko.

Zahvala ministrstvu za podporo

Obisk županov sosednjih občin je bil lep - morda se tudi oni nadejajo pomoči ministrstva ob podobih svojih občinskih projektih.

Župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar je v nagovoru poudaril, da so naložbe v mlade, kamor sodi tudi prenova telovadnice, najboljša investicija. Povedal je, da brez podpore države prenovljene šolske športne dvorane verjetno ne bi bilo, saj bi bila za samo občino prevelik finančni zalogaj. Pri naložbi, ki jo je izvedel novomeški MR inženiring, in vredna okrog 300 tisoč evrov, je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport RS, prispevalo sto tisoč evrov.

»Lepo je, da nas država pri naših načrtih podpira,« je dejal prvi mož šmarješke občine in spomnil, da je isto ministrstvo sofinanciralo tudi prenovo Moletove hiše v Šmarjeti, ki je skoraj tik pred odprtjem.

Mladim nuditi dobre pogoje in jih motivirati za šport

Dejan Židar, sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

Zakaj tako, je zanimivo opisal sekretar na ministrstvu Dejan Židan: »Mi smo zelo ponosni na vrhunske športnike, ki jih imamo zdaj okrog 600, ampak noben Dončič ni nastal v Ameriki, ampak so začeli v lokalnih okoljih in v šolskih telovadnicah ter na stadionih. Zato je treba narediti vse za dostopno športno infrastrukturo in da so mladi motivirani za ukvarjanje s športom. V tem trenutku v Sloveniji poteka 140 investicij v obnovo dosedanjih športnih objektov, za kar ministrstvo namenja kar 176 milijonov evrov. Kaj takega pri nas še ni bilo,« je dejal Židan.

Otroški pevski zbor je navdušil s prisrčnim nastopom. Vodi ga Irena Strezberger.

Upa, da bo država tudi v prihodnje vlagala v 3.700 javnih športnih objektov, ki jih imamo. »To je osnova za kvalitetne športne programe, sicer vrhunskega športa v prihodnje ne bo,« je dejal. Izkušnje kažejo, da kjer se objekti obnavljajo, se poveča vpis v športne klube in Židan je poudaril, kako pomembno je skrbeti za svojo telesno aktivnost oz. pripravljenost in obenem za boljše zdravje. Temu namenjajo tudi nove programe oz. razpise.

Županom je obljubil, da bo njihovo ministrstvo še naprej pripravljajo nove razpise, »saj želimo, da šport ostane to, kar je – ena redkih ali edina dejavnost, ki nas združuje.«

Pozdrav dveh vrhunskih športnikov

Špela King, ena od treh profesorjev športne vzgoje na OŠ Šmarjeta: "Veselimo se prenovljene telovadnice, ter tudi novega kabineta, saj je bil prejšnji v zelo slabem stanju."

Otvoritveno slovesnost, ki so se je udeležili župani sosednjih občin in drugi gostje, so popestrili nastopi učencev športnikov, ki so zelo. Vse dobro sta šoli na daljavo zaželela tudi dva vrhunska profesionalna športnika, ki sta tu gulila osnovnošolske klopi, in danes tekmujeta v tujini, to sta namizno tenisač Peter Hribar ter nogometaš Vanja Drkušić.

»Na vse pridobitve smo res ponosni in se zahvaljujemo Občini Šmarješke Toplice in županu, ki imata vedno posluh za naše potrebe in da komunikacija teče vedno konstruktivno,« je dejala ravnateljica OŠ Šmarjeta in spomnila, da telovadnica potrebuje tudi energetsko sanacijo, ki bo izvedena, ko bo to mogoče oz. glede na uspešnost na za to primernih razpisih.

V programu so poleg otroškega pevskega zbora sodelovali šolarji športniki, ki so predstavili v različnih panogah.

