Tipična Slovenka je Marija, stara 45 let in visoka 165 centimetrov

6.3.2025 | 12:00 | STA

Med prebivalci Slovenije je bilo žensk lani malenkost manj kot polovica. Povprečno so bile stare 45,7 leta, najpogosteje pa jim je bilo ime Marija. Poročenih jih je bilo 41,5 odstotka. Ženske so splošno zadovoljstvo z življenjem na lestvici od nič do 10 v povprečju ocenile s 7,7, je državni statistični urad navedel pred mednarodnim dnevom žensk.

Simbolna slika (Foto: arhiv; Freepik)

Ženske v Sloveniji danes

Slovenija je imela na začetku lanskega leta 2.123.949 prebivalcev. Žensk je bilo 49,7 odstotka, moških pa 50,3 odstotka. V EU so bile leta 2023 le še tri države, v katerih je prebivalo več moških kot žensk. To so bile Malta, Švedska in Luksemburg. V naši državi je bilo 1. januarja lani 1.055.520 žensk ali 2,5 odstotka več kot ob osamosvojitvi leta 1991. Število moških je v tem obdobju predvsem zaradi priseljevanja tujcev naraslo za 10,1 odstotka.

Med prebivalkami, starimi 15 let ali več, je bilo leta 2021 več kot tri četrtine mater, od tega jih je več kot polovica rodilo po dva otroka. Leta 2023 se je rodilo 16.989 otrok, kar je najmanj doslej. Med vsemi rojenimi je bilo tako kot običajno več dečkov kot deklic. Dečkov je bilo 51,1 odstotka, deklic pa 48,9 odstotka. Največ deklic je dobilo ime Ema, največ dečkov pa Luka.

Med dekleti, starimi 15 let in več, je bilo 1. januarja lani 48,6 odstotka učenk ali dijakinj. V šolskem letu 2023/24 je bil največji delež deklet vpisanih v srednje splošne programe. Med vsemi vpisanimi jih je bilo 61,6 odstotka. Med področji izobraževanja je bil v lanskem šolskem letu največji delež deklet v izobraževalnih znanostih in izobraževanju učiteljev. Med vsemi je bilo namreč na tem področju 90,8 odstotka dijakinj.

Na začetku lanskega leta je bilo med starimi 15 let ali več s statusom študenta 58,3 odstotka žensk. Študentke so v prejšnjem šolskem letu po deležu prevladovale na področju izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev. Bilo jih je 86,5 odstotka.

Med 941.292 delovno aktivnimi prebivalci je bilo leta 2023 44,9 odstotka žensk. Njihov delež je bil največji v poklicni skupini vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok. Znašal je 97 odstotkov.

Plačna vrzel med spoloma 5,7-odstotna

Plačna vrzel med spoloma je oktobra 2023 znašala 5,7 odstotka. To pomeni, da je bila povprečna mesečna bruto plača žensk za toliko nižja od plače moških. Največja plačna razlika v korist moških je bila v poklicni skupini, ki vključuje upravljavce strojev in naprav in industrijske izdelovalce in sestavljavce. Znašala je 18 odstotkov. Najmanjša razlika je bila medtem med uradniki. Znašala je 4,7 odstotka.

Kakšna je tipična prebivalka Slovenije?

Na začetku lanskega leta je bilo 44.645 žensk, ki jim je bilo ime Marija. Povprečna starost prebivalk je sredi prejšnjega leta znašala 45,7 leta. Po podatkih za leto 2022 pa so bile povprečno visoke 165,4 centimetra in težke 68,7 kilograma.

Pomembni mejniki v življenju žensk

Ženske so se lani v povprečju prvič zaposlile pri 25 letih. Ob rojstvu prvega otroka so bile stare 29,7 leta, ob prvi poroki pa 30,9 leta. Tiste, ki so se razvezale, so to storile pri 45,1 leta. Starostno pokojnino so v povprečju začele prejemati pri starosti 61,9 leta, povprečna starost ob smrti pa je bila 82,6 leta. Deklice, rojene leta 2023, lahko pričakujejo, da bodo v povprečju živele 84,7 leta, še navaja statistični urad.

