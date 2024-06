dolenjska

Seksizem kot prodajni trik

4.6.2024 | 10:00

V Gozdnem gospodarstvu Novo mesto so se odzvali na zapis v Dolenjskem listu z naslovom Seksizem kot prodajni trik, ki smo ga poobjavili tudi v spletni izdaji. Njihov odgovor objavljamo v celoti:

Plakat GG Novo mesto (Foto: J. B. K.)

Družba Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d. d., nima namena, da bi s svojim oglaševanjem kakorkoli bila nespoštljiva ali da bi katerega od spolov prikazovala v stereotipni vlogi. S svojim oglaševanjem želi sporočiti svojim potencialnim strankam svojo ponudbo blaga in storitev. Na plakatu, ki je v komentarju omenjen, ne prikazujemo ali kakorkoli oglašujemo spolnosti, temveč smo želeli le pritegniti pozornost na zabaven in neformalen način. Večji del oglasa je namenjen predstavitvi naše ponudbe dejavnosti vrtnarstva in hortikulture, ki obsega prodajo cvetja in trajnic, sadnega drevja in grmičevja, sadik zelenjave in dišavnic ter tudi ponudbo zunanjih ureditev. Zunanje ureditve so del naše ponudbe, ki strankam prinašajo celostno ureditev okolice, število zadovoljnih strank, za katere smo uredili okolico, pa se veča vsako leto.

Naj pojasnimo, da smo poleg odziva iz komentarja na omenjen plakat dobili tudi druge odzive, ki so izražali drugačno mnenje, kot avtorji mnenja v Dolenjskem listu. Zavedamo se, da lahko različni ljudje dojemajo oglase na različne načine, zato spoštujemo tudi njihov pogled. Opravičujemo se vsem, ki bi se ob ogledu plakata kakorkoli počutili prizadeto.

Miha Zupančič, tehnični direktor, Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.

