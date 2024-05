dolenjska

Seksizem kot prodajni trik

29.5.2024 | 13:30

Študentje in predavateljica na novomeški višji medijski šoli se želimo odzvati na jumbo plakat, katerega sporočilnost je po našem mnenju spolno stereotipna in žensko prikazuje kot spolni objekt.

Plakat GG Novo mesto (Foto: J. B. K.)

Jumbo plakat Gozdnega gospodarstva Novo mesto o urejanju zanemarjenega vrta, ki ga je te dni mogoče opaziti v Novem mestu in okolici, je pritegnil tudi našo pozornost. Menimo, da bi morali biti pri izbiri fotografij za javno objavo oglaševalci pozorni na to, kako so na njih ljudje prikazani. Uporaba fotografij žensk bi morala biti spoštljiva do njihovega dostojanstva, vse prevečkrat pa se zgodi, da so ženske prikazane v stereotipnih vlogah, ki jih omejujejo in pomanjšujejo, kar lahko krepi neenakost med spoloma in prispeva k družbenim predsodkom, ki jih prenašamo na mlajše generacije. Oglaševalci bi se morali zavedati, kako njihove odločitve in ideje vplivajo na druge ljudi ter kakšno sporočilo želijo dati javnosti. Sprašujemo se, ali je prav, da oglase oblikujejo – čeprav je seveda s pomočjo raznih aplikacij in programov danes to preprosto – kar sami oglaševalci, ki so navadno brez potrebnega predznanja. Strokovni oblikovalec bi se moral potruditi naročnika prepričati, da ponižujoč odnos do ženskega telesa ne sodi v oglas. Omenjeni plakat ne prikazuje tistega, kar naj bi plakat za vrtnarijo prikazoval. Fotografije na njem so brez pomena in neumestne pa tudi pri izbiri barv in postavitve je po našem mnenju estetsko nedovršen. Da se spolnost prodaja, se oglaševalci dobro in že dolgo zavedajo ter to s pridom izkoriščajo. Menimo, da bi se morali vsi skupaj zavedati, da oglasi ne prodajajo samo izdelkov, ampak nam njihova bolj ali manj prikrita sporočila prodajajo tudi vrednote, koncepte, naše dojemanje npr. uspeha v družbi, normalnosti in ne nazadnje spolnosti. Še posebej nagovarjajo nove, neizkušene in ranljive potrošnike, torej otroke. Spolnost v medijih in s tem tudi v oglaševanju ne bi smela biti tabu tema, daleč od tega. Toda oglaševalci se žal poslužujejo le pornografskega pristopa, pri katerem so ljudje prikazani kot spolni objekti. Ustvarjenje oglasov z odkritimi ali s prikritimi tovrstnimi sporočili pomaga v družbi ohranjati ozračje, da je tak odnos do žensk sprejemljiv. Slovenska oglaševalskega zbornica je nekaj dela pri preprečevanju tovrstnega oglaševanja že opravila, a gotovo vsem oglasom ne more slediti. Prepričani smo, da bi se ji oglas Gozdnega gospodarstva o urejanju zanemarjenega vrta (ki, mimogrede, stoji v neposredni bližini postaje šolskega avtobusa) zdel nesprejemljiv.

Jerca Božič Kranjec, predavateljica medijske produkcije na Ekonomski šoli Novo mesto, Višji strokovni šoli, in študentje medijske produkcije Latoja Drmaž, Amadeja Vlahov, Maj Verstovšek Tanšek, Blaž Slemenšek

