Ob napačnem času se je znašel na napačnem kraju in umrl

27.5.2024 | 13:00 | Primorske novice

»Ko sva s kolegom prišla na kraj nesreče, sva takoj zagledala zmečkan avto, v njem pa moškega, ki ni kazal znakov življenja. Razgledala sva se in najprej ugotovila, koliko vozil je sploh udeleženih,« se je začetka ogleda prizorišča tragične prometne nesreče, ki se je na avtocesti pred Razdrtim zgodila zadnje dni julija 2018, na sodišču spominjal prometni policist, ki je bil s kolegom prvi na prizorišču.

Po obtožnici voznik avtobusa ni pravočasno ustavil in je avtomobil po trku še nekaj metrov potiskal naprej. (Foto: PU Koper)

Na podlagi zbranih obvestil, ogledov vozil in analize sledi so prometni policisti povezali dogajanje in ugotovili, da je nesrečo povzročil voznik avtobusa. Janez Papež iz Žužemberka se je 26. julija zjutraj z avtobusom podjetja FS peljal v Izolo po upokojence z Dolenjskega.

Po avtocesti je peljal proti Razdrtemu in blizu Hruševja začel prehitevati cisterno. Pri tem pa ni pravočasno opazil zastoja. Zavirati naj bi začel šele 30 metrov pred kolono, čeprav bi, sodeč po obtožbi, lahko zastoj opazil že 167 metrov pred seboj.

Ker ni pravočasno začel zavirati, mu pred zastojem ni uspelo ustaviti. Z avtobusom je trčil v osebni avtomobil Chevrolet Aveo in ga pred seboj potiskal še dobrih enajst metrov. Med potiskanjem naj bi aveo trčil v kombi Renault Master, ki ga je nato zaneslo v desno in čez vozni pas s cestišča. Aveo je zatem z levim delom trčil v kovinsko ograjo, nazadnje pa ga je obrnilo, tako da je obstal obrnjen v nasprotno smer. Petinšestdesetletni voznik z Gorenjskega je zaradi hudih poškodb glave takoj umrl.

Trdi, da se je nesreča zgodila drugače

Koprsko tožilstvo Papežu očita, da je nesrečo povzročil zaradi malomarnosti, a obtoženi krivde ni priznal in je v zagovoru predstavil drugačno dinamiko. Ko je opazil kolono, je začel ustavljati z ročno zavoro in z retarderjem. Trdi, da je trčil le v berlinga, ki je vozil pred njim.

Koprsko tožilstvo Janezu Papežu očita, da je tragično nesrečo povzročil zaradi malomarnosti. (Foto: PU Koper)

Policisti so ugotovili, da sta se tisto jutro zgodili dve nesreči. Najprej naj bi na prehitevalnem pasu voznik kombija trčil v zadnji del mazde. Za njima je pripeljal voznik z berlingom in pravočasno ustavil. Za njim je to uspelo tudi vozniku avea, vozniku avtobusa pa ni uspelo ustaviti in je trčil v zadnji del avea, ki ga je potisnilo naprej. Z avtobusom je trčil še v berlinga, ki ga je odbilo v desno z vozišča. Avea pa naj bi z avtobusom potisnil naprej še do kombija, ki ga je prav tako odbilo s cestišča.

Senat, ki sodi vozniku avtobusa, poskuša s pričami, kolikor se dogodka še spomnijo, ugotoviti, kaj se je tistega dne dogajalo na avtocesti. Pred kratkim je že pričal voznik kombija, ki je povedal, da je zaradi kolone zaviral, nato je od zadaj zaslišal pokanje, zatem pa ga je zadel avto in porinil naprej v mazdo. S kombijem se je nazadnje ustavil v travi.

Prometna policista sta na sodišču potrdila, da je najprej kombi zadel v mazdo. Po njunih besedah ni možno, da bi se aveo znašel med mazdo in kombijem. Izključila sta možnost, da bi v avea trčil voznik kombija. Dinamiko nesreče so ugotavljali na podlagi sledi barv, ki so jih našli na vozilih, pa tudi s pričami, ki so bile udeležene v nesreči. Z voznikom avtobusa se ni dalo kaj dosti govoriti. Več pozornosti so posvetili sledem trkov. Opravili so tudi analizo tahografa avtobusa. Ta je pokazal, da je hitrost avtobusa v petih sekundah s 100 kilometrov na uro padla na 0.

»Bil je zelo gost promet, vse se je zgodilo v nekaj sekundah,« je povedal prometnik, ki je vodil ogled kraja nesreče. Zagovornico Petro Primic Petrov je zanimalo, ali bi rdeč madež, ki je viden na fotografijah vozišča, lahko bila kri. Policista tega nista mogla potrditi. Prej bi lahko bila hladilna tekočina ali kaj drugega.

Eden od policistov je povedal, da je na cesti taval tudi pes pokojnega, ki je bil poškodovan in krvav. Pokojni je ob trku ostal v avtu, iz zmečkanega vozila so ga izvlekli gasilci.

Ustavila sta za kolono, nato pa zaslišala poke

Odvetnica je spomnila na rezultate analize telesnih tekočin pokojnega, v krvi naj bi imel več kot promil alkohola. Zanimalo jo je, ali so policisti ob analizi nesreče imeli ta podatek. Policist ji je odgovoril, da tega podatka niso imeli. Običajno jih dobijo z zamikom. »Ta podatek nam ne bi nič koristil. Bil je oškodovanec, ne povzročitelj,« ji je odgovoril policist. Vprašanja, ali je voznik avea vozil v skladu s predpisi, sodnik Miha Špilar ni dovolil. Policist je sicer pojasnil, da niso ugotovili, da bi bilo z vožnjo tega voznika kaj narobe. »Ob napačnem času se je znašel na napačnem kraju,« je dodal policist. Z aveom je ustavil, ker je pred njim prišlo do naleta vozil.

Na sodišču je pred dnevi pričal voznik mazde, ki se je tisto jutro peljal službeno v Koper. Ustavil je za stoječo kolono, ko je v ogledalu opazil, da se mu od zadaj približuje kombi. Nato je počilo. Slišal je še več drugih pokov zaradi trkov. Zatrdil je, da ni možno, da bi v njegovo mazdo trčil aveo. V nesreči se je poškodoval, zaradi poškodb vretenc je bil šest mesecev na bolniškem dopustu.

Tudi voznik berlinga je povedal, da se je zaradi kolone ustavil, ko je najprej zaslišal pok, zatem pa ga je neko vozilo začelo porivati naprej in desno s ceste. Ko je prvič počilo, je hotel pogledati v ogledalo, a še preden bi to utegnil narediti, je nekdo že zadel v berlinga. Ni se spomnil, katero vozilo je bilo, zadnji del berlinga je bil povsem uničen. »Vse se je zgodilo tako hitro, da ne morem natančno povedati, kaj se je zgodilo,« je dodal. Sojenje se bo nadaljevalo septembra.

