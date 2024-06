dolenjska

FOTO: V znamenju češenj - razstava, povorka, veselica

17.6.2024 | 14:10 | M. L.

Brusnice - V Brusnicah so ob koncu tedna pripravili tradicionalni praznik češenj z razstavo češenj in češnjevih jedi in s povorko ter z dvema veselicama in s proslavo, s katero so v soboto zvečer začeli vse skupaj.

Slika z razstave

Na razstavi je bilo na ogled in naprodaj veliko različnih sort češenj z brusniškega območja. Mize so bile skoraj premajhne za številne pladnje peciva.

»Pecivo je iz vseh vasi naše krajevne skupnosti. Pekle so ga stare mame, mame, hčerke, vnukinje. Prizadevamo si, da se znanje prenašalo iz roda v rod. Za sodelovanje na razstavi skušamo pritegniti tudi mlade. In tako imamo letos na razstavi že kar polovico izdelkov te generacije. Zanimivo pa je, da vse, ki jim predlagaš, naj kaj spečejo za razstavo, to naredijo rade,« je povedal vodja razstave Jože Borsan, ki je to delo nasledil od Jožeta Bana in ga opravlja že tretje leto zapored. Letošnja razstava je tretja po koroni. »Vse te dobrote z razstave prodajamo po simboličnih cenah, za katere se dogovorimo. Denar od prodaje gre za Prostovoljno gasilsko društvo Brusnice,« je povedal Jože Borsan.

Vodja razstave Jože Borsan (levo), predsednik krajevne skupnosti Brusnice Ivan Kralj (desno), predsednik PGD Brusnice Tone Deželan in pomočnici na razstavi Mojca Lumpert (druga z leve) in Štefka Kocjan. Na fotografiji ni pomočnikov na razstavi Francija Rajerja in Irene Borsan.

Na razstavi se je tudi tokrat predstavil vrtec pri Osnovni šoli Brusnice, prav tako ni izostalo domače društvo upokojencev: oba sta prispevala veliko lepih izdelkov. Svoje domiselno narejene izdelke so razstavili tudi gostinci in kmetije iz brusniške krajevne skupnosti. Ti imajo veliko dela in gostov, a so si kljub vsemu vzeli čas, da so to pripravili, kot je rekel Borsan.

»Za razstavo sem uvedel ta način, da so izdelke označimo, da se vidi, kdo ga je pripravil. Zaradi tega se ženske javljajo tudi same, da bodo spekle. Vesele so tudi, da lahko s sodelovanjem na razstavi pomagajo tudi našemu gasilskemu društvu,« je povedal Jože Borsan.

Češenj so domači pridelovalci prinesli veliko, številni so bili tudi tisti, ki so prišli kupit ta slastni sadež. »Letina češenj je glede na vreme dobra, je pa nekako povprečna,« je povedal znani pridelovalec Dušan Mihalič iz Velikih Brusnic, ki ima posajenih okrog devetdeset češenj.

Dušan Mihalič je poznan pridelovalec brusniških hrustavk.

Češnje so prodajali tudi nekateri drugi, sicer pa so na stojnicah imeli tudi sveže lisičke, suhe gobe, likerje, sirupe, zavitke, krofe in nemara še kaj. Vse pecivo je bilo, kot je povedala tudi skupina domačink, ki so se poimenovale Hrustavke, narejeno iz češenj. Med stojnicami so se z dobrimi vtisi sprehodili že zgodaj dopoldne med drugimi trije obiskovalci iz Sevnice, Marica, Angela in Peter. Ugotovili so, kako prijazni so tukaj ljudje, kako lep je kraj in kako krasne so češnje, kot so povedali.

POVORKA

S popoldansko povorko z maskoto brusniškega mačka v ospredju so hudomušno predstavili nekatera kmečka dela in aktualne dogodke v domačem kraju in širše. Novomeškim mažoretkam in Mestni godbi Novo mesto, so se tako pridružili džip iz 2. svetovne vojne iz bitke v Normandiji, traktorji, jezdec na konju, brusniški osnovnošolski folkloristi, Panda banda, Selska klinika s storitvijo evtanazija s cvičkom, Vespa klub Brusnice in VW klub, ekipa Leskovca, iz Malih Brusnic so prišli graditelji predora pod Gorjanci in tretje razvojne osi, iz Suhadola so prispeli kosci, ki kosijo, tudi ko je dež, prihrumel pa je tudi tovornjak z lepotnim tekmovanjem za izbor mistra češenj. (Šalili so se, niso zares izbirali mistra, kraljico češenj včasih pa so.)

Male Brusnice v povorki

Ves dan je sijalo sonce. »Če bi radi, da je sonce, samo naredimo praznik češenj pa je,« je rekel predsednik krajevne skupnosti Brusnice Ivan Kralj zbrani množici, ko je kot leteči novinar komentiral povorko in vabil k mikrofonu sodelujoče.

Bilo je živahno, ljudi veliko; v nedeljo popoldne je šla skozi Brusnice dirka po Sloveniji, zvečer je bila še veselica z otroškimi Čuki in s Čuki. V soboto so praznovanje začeli pri skulpturi Vstajenje, čemur je sledila gasilska veselica z Gadi, ki je privabila, kot je povedal predsednik PGD Brusnice Tone Deželan, zelo veliko ljudi.

