Veliko vroče krvi, tudi zaradi alkohola

17.6.2024 | 14:45 | M. K.

Policist so minuli vikend na številko 113 prejeli 380 klicev, od tega je bilo 138 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije, so danes sporočili s PU Novo mesto. V nadaljevanju nekaj podrobnosti.

Vlomi in tatvine

Novomeški policisti so v soboto dopoldne opravili ogled vloma v poslovne prostore na Knafelčevi ulici v Novem mestu. Tam so neznanci prerezali žičnato ograjo in iz zunanjega skladišča ukradli štiri kardanske gredi. Skupaj so naredili za okoli tisoč evrov škode.

Storilci so izkoristili odsotnost lastnice električnega kolesa, parkiranega na Šmihelski cesti, in ga v soboto med 16. in 18. uro odpeljali. Električno gorsko kolo, črne barve z rumenimi nalepkami, ni bilo zaklenjeno. Na kolesu je bila tudi črna čelada. Lastnico so oškodovali za okoli tisoč petsto evrov.

Kolo so ukradli tudi na Mirni. V nedeljo dopoldne je lastnik modrega gorskega kolesa Kilimanjaro S, letnik 2015, ugotovil, da kolesa v predprostoru stanovanjskega bloka ni več.

V Šmarjeti so v nedeljo popoldne policisti opravili ogled vloma v osebni avtomobil, ki se je zgodil večer prej. Vlomilec je pregledal avto, našel denarnico, iz nje vzel nekaj denarja in neopazno odšel. Škoda na avto precej presega vrednost ukradenega denarja iz denarnice.

Gasilcem na Uršnih selih so neznanci v nedeljo popoldne iz tovornjaka iztočili za okoli 120 litrov dizelskega goriva, v Zburah pa v noči na ponedeljek okoli 50 litrov iz kmetijskega traktorja.

Lahka telesna poškodba

V soboto zvečer so policisti in reševalci posredovali na Prapreški poti na Otočcu zaradi prijave o kršitvi javnega reda in miru, v kateri naj bi bila ena oseba porezana z nožem. Po prvih ugotovitvah so se sprli 44-letnik, 17-letnik in 26-letnik. Pri prepiru naj bi bil prisoten tudi nož, okoliščine policisti še ugotavljajo, so pa reševalci oskrbeli lažje poškodovanega 26-letnika. 44-letnik in 17-letnik sta osumljena kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.

Poškodovali fasado

V Metliki so se v noči na nedeljo vandali znesli nad novogradnjo – poškodovali so omete v več prostorih in lastnikom naredili za okoli pet tisoč evrov škode.

Prometna varnost

Policisti so obravnavali dvajset prometnih nesreč z gmotno škodo, od tega je bilo osem povoženj divjadi.

V Poljanah pri Žužemberku so v noči na nedeljo policisti iz Dolenjskih Toplic kontrolirali 16-letnika za volanom terenskega vozila. Ker ni imel vozniškega dovoljenja, so mu avtomobil zasegli.

Sevniški policisti so v nedeljo zjutraj na Logu ustavili 47-letnega voznika osebnega avtomobila, ker je skozi naselje vozil prehitro (71 km/h). V postopku so ugotovili, da je vozniku vozniško dovoljenje v mesecu marcu poteklo zaradi zdravstvenih razlogov. Avtomobil so mu zasegli in uvedli postopek o prekršku.

V soboto popoldne je pri Dolenji Pirošici voznik neregistriranega clia trčil v vozilo 55-letnika, ki je pravilno pripeljal po svoji strani ceste. Povzročitelj in njegov sopotnik sta skočila iz avta iz zbežala pred prihodom policistov, avto pa pustila na kraju. Brežiški policisti so se povezali s krškimi in kmalu zatem v okolici Krškega izsledili domnevnega 26-letnega voznika rdečega clia in njegovega 31-letnega sopotnika. Pri domnevnemu 26-letnemu povzročitelju je alkotest pokazal rezultat 0,69 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zanj so uvedli postopek o prekršku, kjer mu očitajo sedem različnih kršitev cestno prometnih pravil.

Javni red in mir

S področja javnega reda so policisti na številki 113 prejeli dvajset prijav, od tega je bilo deset kršitev javnega reda in miru na javnem kraju in ena v zasebnem prostoru.

Črnomaljski policisti so v soboto zvečer, nekaj pred polnočjo, v Paunovičih posredovali zaradi motenja nočnega miru in počitka. Za 59-letnika so uvedli postopek o prekršku.

Krški policisti so v soboto zvečer posredovali v Kerinovem Grmu zaradi kršitve javnega reda in miru, žalitev in groženj, pri čemer naj bi bila ena oseba lažje poškodovana. 26-letnemu kršitelju (policisti so ga popoldne že obravnavali kot domnevnega povzročitelja prometne nesreče pod vplivom alkohola) bodo napisali plačilni nalog. Če se bo izkazalo, da je bil v dogodku kdo poškodovan, pa ga bodo kazensko ovadili.

Novomeški policisti so v soboto zvečer posredovali v Brezju zaradi kršitve javnega reda in mir - zabave z glasno glasbo. Policisti so vzpostavili javni red in mir ter izrekli opozorilo glasbeniku.

V nedeljo dopoldne so zaradi kršitve javnega reda in miru policisti posredovali v Brezju. Zoper 54-letnega kršitelja, ki je kričal, pri tem pa naj bi tudi grozil sosedu, so uvedli postopek o prekršku.

Novomeški policisti so v nedeljo zvečer napisali plačilni nalog zaradi kršenja javnega reda in miru 23-letniku, ki je razgrajal, žalil in se nedostojno vedel do osebja na pediatričnem oddelku novomeške bolnišnice. Pospremili so ga ven, kjer je bilo več oseb. Ob očitni pomoči alkohola je prišlo do prepira in pretepa med 18-letnikom in 25-letnikom. Ker ni šlo drugače, so policisti uporabili prisilna sredstva in 18-letnika iz okolice Brezja odpeljali v pridržanje na policijsko postajo. Obema pretepačema bodo napisali plačilne naloge.

Pred tem so zaradi kršenja javnega reda in miru napisali plačilni nalog tudi 25-letniku z Otočca, ki je z glasbo iz zvočnikov motil okolico.

Policisti iz Trebnjega so v nedeljo zvečer, nekaj po deseti uri, posredovali v Vejarju zaradi več prijav kršitve javnega reda z glasno glasbo. 47-letnemu kršitelju so napisali plačilni nalog. Ker pa je s kršitvijo nadaljeval, so morali čez slabo uro zopet posredovati – tokrat so mu zvočnik, s katerim je motil okolico, zasegli in odpeljali, postopku pa bodo dodali še eno kršitev.

V nedeljo, nekaj pred polnočjo, so se brežiški policisti odzvali na prijavo streljanja v Gazicah. Na poti na kraj so v Cerkljah ob Krki ustavili sumljivo vozilo. Med postopkom je iz vozila brez dovoljenja policista izstopil 23-letni sopotnik, vidno opit, in pričel žaliti policiste. Napisali so mu dva plačilna naloga zaradi kršitve pravil cestnega prometa in nedostojnega vedenja do policista. Med postopkom naj bi policistom tudi grozil. Okoliščine kršitve in postopka še preverjajo, prav tako prijavo streljanja.

Mejne zadeve in tujci

V soboto so na območju policijske uprave Novo mesto prijeli 147 oseb, ki so nezakonito prestopile notranjo mejo EU, v nedeljo pa 92. Večino so prijeli na območju Posavja. V soboto so jih osem prijeli na območju policijske postaje Črnomelj, v Marindolu. Postopki z njimi še niso zaključeni.

