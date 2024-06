kronika

FOTO: Padel iz traktorja, ta ga je povozil

17.6.2024 | 18:30 | M. K.

Danes ob 15.35 je v Mrčnih selih, občina Krško, moški padel iz traktorja, ki ga je povozil in huje poškodoval. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na traktorju, nudili prvo pomoč poškodovanemu, zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu poškodovanega do helikopterja. Na kraju so posredovali reševalci NMP Krško, ki so poškodovanega oskrbeli, in dežurna ekipa HNMP Maribor, ki je poškodovanega prepeljala v UC Maribor.

Foto: PGE Krško

Gasilci in reševalci do poškodovanega

Ob 16.21 so gasilci PGD Sevnica v Naselju Heroja Maroka v Sevnici s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in omogočili dostop reševalcem do poškodovane osebe. Reševalci NMP Sevnica so osebo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice

Dvakrat gasili

Ob 11.06 je v naselju Gazice, občina Brežice, zagorelo odsluženo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Cerklje ob Krki in Pirošica, ki so požar pogasili.

Ob 13.24 pa je Trgu svobode v Sevnici gorel koš za odpadke. Gasilci PGD Sevnica so požar pogasili in okolico pregledali s termo kamero.

‹ nazaj