FOTO: Dva poškodovana v trčenju pri poganški žagi

27.5.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 10.59 sta na Belokranjski cesti v smeri Stranske vasi, občina Novo mesto, trčila osebno in kombinirano vozilo. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi, ki so ju reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom iz vozila rešili eno osebo in pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečencev, odklopili akumulatorja na vozilih ter posuli razlite motorne tekočine.

Ob včerajšnjem trčenju na Belokranjski (Foto: FB PKD)

Okvarjeno dvigalo

Ob 18.16 sta v Ragovski ulici v Novem mestu osebi ostali ujeti v dvigalu. Gasilci GRC Novo mesto so s tehničnim posegom osebi rešili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. PAKA, na izvodu GOR. PAKA;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD GOZDOM, na izvodu R.O. STARO NASELJE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC 1945;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVIČI, izvod Proti Božakovo;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAL, izvod Kal.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GASILSKI DOM STOPIČE, izvod 1.MANTELJ.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMOVLJE1 1940;

- od 7:30 do 8:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAVINEK 1999;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJE 2001;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOČEC;

- od 8:00 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA VAS PRI ŠKOCJANU 1991;

- od 8:30 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSREČJE 1992;

- od 8:30 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA PRI ŠMARJETI 1962;

- od 9:00 do 9:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEVŠEVEC;

- od 9:30 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREŠNIKI;

- od 9:30 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS 1971;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BENDJE 2001.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 15:30 in 17:30 na območju TP Mirna šola, nizkonapetostno omrežje – Zdravstveni dom.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Kostanjevica grajska, nizkonapetostno omrežje – Bloki Resljeva med 8:00 in 13:00 uro in na območju TP Orehovec, nizkonapetostno omrežje – Proti gradu, med 8:30 in 12:00 uro; na področju Bistrica ob Sotli (nadzorništvo Bistrica ob Sotli) pa na območju TP Orešje, nizkonapetostno omrežje – Lovski dom med 9:00 in 13:00 uro.

