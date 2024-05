kronika

Goreli vozilo, hram in smreka

26.5.2024 | 09:30 | B. B.

Simbolna fotografija

Včeraj ob 16.09 je na avtocesti med izvozoma Trebnje vzhod in Mirna Peč, v smeri Novega mesta, gorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Trebnje so zavarovali kraj požara, s termo kamero pregledali vozilo in odklopili akumulator. Požar v motornem delu vozila je že pred prihodom gasilcev pogasil lastnik vozila.

Ob 20.54 je v ulici Košenice v Novem mestu gorela smreka ob proizvodnem objektu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so s hitro intervencijo pogasili požar in obvarovali objekt, ki stoji en meter stran od smreke ter prezračili proizvodne prostore. Smreka je uničena. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 23.39 je v naselju Trebež, občina Brežice, zaradi udara strele gorelo ostrešje lesenega hram. Požar, ki je ostrešje uničil so pogasili gasilci PGD Spodnja Pohanca, Brežice okolica in Dečno selo. Gasilci PGD Spodnja Pohanca so ostali nekaj časa na gasilski straži. Obveščene so bile pristojne službe.

