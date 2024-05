dolenjska

FOTO: Z vse Dolenjske s cvičkom na Glavni trg

25.5.2024 | 10:00 | I. V.

Novo mesto - Začelo se je. Festival in Teden cvička, trenutek ko na novomeški Glavni trg pridejo ljudje z vse Dolenjske. Najbrž je ni vasi na Dolenjskem, da ne bi od tam v povorki ob začetku tridnevnega rajanja v okviru Festivala cvička sodeloval vsaj en človek. Bilo je veselo in sproščeno.

Bilo je veselo (Foto: I. Vidmar)

Povorko so preko Kandijskega mosta v ritmu glasbe Mestne godbe popeljale novomeške mažoretke, potem pa so se zvrstili člani vseh društev Zveze društev vinogradnikov Dolenjske z lani ustoličenima kraljem cvička Marjanom Jeleničem in cvičkovo princeso Niko Martinčič, ki te dni svoji kroni predajata naslednikoma, Andreju Grabnarju in ... (naj ime nove cvičkove princese do njenega nedeljskega kronanja ostane skrivnost).

Pa na zdravje (Foto: I. Vidmar)

Danes se bo Festival cvička nadaljeval s študentsko Cvičkarijo. Ob 16. uri bodo študentske kmečke igre, ki jim bo sledil stand up pa sprevod in koncerti Big banda Medicinske fakultete, Drugega vagona in Društva mrtvih pesnikov.

‹ nazaj