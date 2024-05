družabno

Odmeven hišni sejem

24.5.2024 | 09:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Lojze Bojanc

Zaslužni za uspeh Eventusa so Klavdija Urek Bobnar, Vladimir Urek in Srđan Brkić.

Na odmevnem hišnem sejmu, ki ga je nedavno pripravilo novomeško podjetje Eventus, smo bili tudi mi. Tradicionalno so ga obiskali številni njihovi najpomembnejši dobavitelji in kupci. Izdelke in novosti s področja elektro instalacij, industrije ter sodobne opreme in različnih pripomočkov za elektroinstalaterje je letos predstavilo kar 19 ponudnikov.

V Eventusu pridno širijo ponudbo izdelkov, zato je zanimanje za sejem vsako leto večje. Na fotografiji od leve proti desni so namestnica direktorja podjetja Klavdija Urek Bobnar, prokurist Vladimir Urek in direktor Eventusa Srđan Brkić.

