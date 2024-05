gospodarstvo

Jek 2 do leta leta 2040?

10.5.2024 | 09:40 | STA; M. K.

Krško - Priprava osnutka pobude za državni prostorski načrt za Jek 2 je v zaključni fazi in bo do konca meseca posredovan na pristojno ministrstvo, je na včerajšnji seji sveta regije Posavje v Krškem povedal generalni direktor Gen energije Dejan Paravan. Po zastavljeni časovnici naj bi bil Jek 2 zgrajen in v omrežje priključen do leta 2040.

V Gen energiji, kjer pripravljajo osnutek pobude za državni prostorski načrt za gradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne v Krškem (Jek 2), po Paravanovih besedah računajo, da bodo gradivo pristojnemu ministrstvu posredovali do konca meseca. Nato bo verjetno minil še kakšen mesec, da bo gradivo dopolnjeno, nato pa bo stekel sam postopek, je dejal.

V vladni delovni skupini za projekt Jek 2 si po besedah državnega sekretarja v premierjevem kabinetu Danijela Levičarja želijo, da bi bila pobuda za državni prostorski načrt na ministrstvo za okolje, podnebje in energijo podana še pred referendumom o Jek 2, da bo javnost seznanjena, o čem odloča.

Predstavitev projekta bo 23. maja v Krškem, nato tudi drugod

Skupaj s pripravo pobude bodo tekle tudi aktivnosti za predstavitev projekta javnosti. Paravan je povedal, da bodo 23. maja projekt predstavili v Krškem, nato bodo sledile predstavitve drugod po Sloveniji. Hkrati bodo v Vrbini odprli projektno pisarno, kjer bodo strokovnjaki na voljo za odgovore v zvezi s samim umeščanjem drugega bloka v prostor.

Graditi bi lahko začeli že leta 2032, priključitev na omrežje pa je planirana za leto 2040

Po načrtovani časovnici naj bi gradbeno dovoljenje za gradnjo drugega bloka pridobili okoli leta 2032, trajala pa naj bi sedem let. "Tako naj bi bil Jek 2 v omrežje priključen nekje do leta 2040," je povedal Paravan. Kakšna bo moč drugega bloka in koliko enot bo imel, bo po njegovih besedah znano v kratkem.

Državnemu sekretarju Levičarju se zdi nujno, da pri umeščanju projekta v prostor sodelujejo vsi deležniki, zlasti Mestna občina Krško, in da imajo ti možnost podajati pripombe na predlog državnega prostorskega načrta, ko bo razgrnjen. "Če se bo namreč postopek sprejemanja načrta iz katerega koli razloga zavlekel, se bo namreč zamaknila tudi priključitev elektrarne na elektroenergetski sistem," je opozoril.

Tudi zato bodo v delovni skupini po njegovih besedah poskrbeli, da bodo vsi deležniki seznanjeni s pobudo za državni prostorski načrt, še preden bo ta objavljena.

Župani posavskih občin zaenkrat zadovoljni

Včeraj so gradivo predstavili tudi svetu regije Posavje, ki ga sestavljajo župani vseh šestih posavskih občin. Ti so izrazili zadovoljstvo, da so vključeni v priprave, hkrati pa sprejeli še nekaj sklepov. Z enim od njih so po besedah predsedujočega svetu, župana Bistrice ob Sotli Franja Debelaka izrazili željo, da sodelujejo na sestankih vladne delovne skupine za projekt Jek 2. Izrazili so tudi pričakovanje, da bodo pristojni državni prostorski načrt tekoče usklajevali z regijskim razvojnim načrtom.

Regijski razvojni načrt je trenutno v pripravi, vseboval pa bo projekte, ki jih želijo v regiji izpeljati ob umeščanju drugega bloka v prostor. "Jek 2 bo imel namreč tako velik vpliv na okolico, da bo treba v njej marsikaj postoriti," je dejal Debelak. Pričakujejo tudi, da jim bo država za projekte zagotovila sredstva.

