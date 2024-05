posavje

Na gradu Rajhenburg Noč utrdb

10.5.2024 | 09:00 | STA; M. K.

Brestanica/Šibenik - V več kot 40 mestih v šestih evropskih državah bo zvečer potekala Noč utrdb, ki so jo začeli pred tremi leti v Šibeniku na Hrvaškem. Mesta, ki sodelujejo pri dogodku, bodo pripravila bogate vzgojno-zabavne vsebine. Letos se programu pridružuje grad Rajhenburg kot prva lokacija tovrstne dediščine iz Slovenije.

Grad Rajhenburg (Foto: arhiv; Boštjan Colarič)

Grad Rajhenburg sodi med najpomembnejše srednjeveške grajske arhitekture na Slovenskem. Ob izgradnji je bil osrednja utrdba in upravno središče posesti salzburške nadškofije v današnjem Posavju.

Ob zadnji prenovi, ki je potekala med letoma 2010 in 2012, je bilo temeljito preurejeno tudi predgradje. To je z izčiščenjem obrambnega jarka in razkritjem kamnitega mostovža, ki je bil nato deloma tudi rekonstruiran, stavbi povrnilo videz, kakršnega je imela ob koncu srednjega veka.

Ob prvi izvedbi Noči utrdb bodo obiskovalci najprej spoznavali fortifikacijske elemente objekta, ki je skozi stoletja doživel številne preobrazbe, od mogočne utrdbe do današnjega dediščinskega prostora. Večerno grajsko druženje bo zaokrožil koncert, so zapisali na spletni strani Kulturnega doma Krško.

Program se bo z ogledi začel ob 20.30. Sledil bo nastop priznanega slovenskega kontrabasista Žiga Goloba in tolkalca Andreja Hrvatina. Vstop je prost.

Na Hrvaškem bo Noč utrdb poleg Šibenika potekala še v približno 30 drugih krajih po državi in v več evropskih mestih, kjer so spomeniki kulturne dediščine z značajem trdnjav.

Noč utrdb je kulturno-turistična manifestacija, v katero se vključujejo spomeniki kulturne dediščine z značajem trdnjav. Prvič so jo kot rezultat skupnega evropskega projekta FORTITUDE organizirali leta 2022 na Hrvaškem, v Črni gori in BiH. V preteklih dveh letih je prireditev povezala več kot 45 fortifikacij v šestih državah, saj so se v Noč utrdb vključile še prizorišča na Češkem, v Romuniji in Srbiji.

