FOTO: Voznico na AC reševali iz prevrnjenega avta

30.4.2024 | 18:30 | M. K.

Danes ob 14.40 je med AC priključkoma Ivančna Gorica - Bič, občina Ivančna Gorica, osebno vozilo zapeljalo z vozišča, se zaletelo v brežino, odbilo ga je nazaj na vozni pas AC, kjer je obstalo na strehi.

Foto: PGD Trebnje

Gasilci PGD Stična in Trebnje so zavarovali kraj nesreče in nudili prvo pomoč voznici do prihoda reševalcev ZD Ivančna Gorica in UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci so še pomagali vlečni službi pri odstranitvi vozila in posuli razlite motorne tekočine.

Ob nesreči zastoj na avtocesti (Foto: FB PKD)

