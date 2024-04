dolenjska

Kaj delajo na ulici Bršljin v Novem mestu, da traja toliko časa?

30.4.2024 | 19:00

Novo mesto - Oglasil se je bralec, ki se iz Suhe krajine vsak dan vozi skozi Bršljin v službo v Novo mesto. Zanimalo ga je, kaj delajo na ulici Bršljin, da to traja toliko časa. »Res je čudno, da delavci nekaj časa kopljejo na eni strani ceste, nato vse skupaj zasujejo in čez čas znova vse razkopljejo. Gotovo bi bilo gospodarneje, da se razkoplje in v zemljo položi vse, kar je potrebno, in potem zasuje. Tako pa se zapora samo še podaljšuje,« je menil.

Premičnega semaforja pred Okrepčevalnico Gedžo, kot so napovedali na občini, zdaj res ni več (slika je simbolna), dela pa se nadaljujejo na Vavpotičevi.

Na Mestni občini Novo mesto so pojasnili, da gre za 1. fazo ureditve Vavpotičeve ulice, na kateri izvajajo dela na tej ulici in na delu ulice Bršljin. »Obnavlja se fekalna in meteorna kanalizacija ter na ulici Bršljin tudi del vodovodnega omrežja. Zaključek na ulici Bršljin, vključno z asfaltiranjem, je predviden v tem tednu, zaključek gradnje kanalizacije na Vavpotičevi pa konec julija; sledila bo še druga faza, ki bo obsegala ureditev vozišča, površin za pešce in javne razsvetljave,« so odgovorili.

