Slikarski pogled izpod kupole jadralnega padala

21.5.2024 | 09:30 | I. V.

Novo mesto - Društvo likovnih umetnikov Dolenjske je sinoči v svoji galeriji Ulti odprlo tretjo razstavo, drugo samostojno. Po otvoritveni skupinski razstavi članov društva in samostojni razstavi Janka Orača je prišla na vrsto novomeška slikarka mlajše generacije Andreja Schwenner.

Akademsko slikarko Andrejo Schwenner je ob odprtju razstave Linija predstavil kolega Alojz Konec. (Foto: I. Vidmar)

Avtorica je svoji tokratni razstavi, na kateri se predstavlja z deli, ustvarjenimi v zadnjih treh letih, nadela ime Linija. Predstavlja abstrahirane podobe pokrajine, podobe urbane in ruralne krajine, na katero pogosto gleda od zgoraj, za kar ji ni treba uporabljati dronov, kot je to danes moderno, pač pa gre pri tem za lastno in neposredno izkušnjo jadralne padalke. Kot je v otvoritvenem govoru o njenih slikah dejal predsednik Društva likovnih umetnikov Dolenjske Alojz Konec, te s filozofskega vidika estetike predstavljajo meta-slikarstvo: »Slikovni poligon sicer rezultira na tri načine: s svojo prostorsko-telesno iluzijo, konkretno kot objekt slike ali pa z meta-sliko. Meta slika je tukaj pravzaprav njena prostorsko-telesna realnost, njena tretja dimenzija z reliefom.«

Andreja Schwenner je Novomeščanka. Za poklic slikarke se je odločila že v otroštvu, da je treba v tem poklicu veliko delati, pa je ugotovila, ko je morala tam nekje pri desetih letih očetu utemeljiti z risbami, ki jih takrat ni imela prav veliko za pokazati. A njena odločitev je bila neomajna in po gimnazijski maturi se je vpisala na ljubljansko likovno akademijo, kjer je leta 2009 tudi diplomirala, že pred tem pa se je odločila, da bo svoje poslanstvo v likovni umetnosti poleg ustvarjalnosti udejanjala tudi s prenašanjem znanja na mladino. Najprej je to počela na Osnovni šoli Milke Šobar Nataše v Črnomlju, zdaj pa to počne na Osnovni šoli Dragotina Ketteja v Novem mestu.

»Odločitev za pedagoški poklic je bila racionalna, saj sem vedela, da bom kot akademska slikarka na ta način preskrbljena in mi ne bo treba razmišljati, kako veliko platno si bom lahko privoščila. Res je zaradi take službe manj časa za ustvarjanje, a se ga, ko dobim navdih, vedno najde, če ne podnevi, pa ponoči,« o svojih življenjskih odločitvah pove Andreja Schwenner.

Razstava Andreje Schwenner Linija bo v Galeriji Ulti na Glavnem trgu 1 odprta vsako sredo in petek med 16. in 19. uro ali po dogovoru do 17. julija.

