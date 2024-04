kronika

Hišna preiskava / FOTO: So ukradene motorne žage vaše?

19.4.2024 | 10:30 | M. K.

Policisti PP Trebnje so med preiskovanjem vlomov v stanovanjske hiše uspeli zbrati dovolj dokazov, da so pridobili odredbo sodišča za izvedbo hišne preiskave. Včeraj so tako na naslovu 63-letnega osumljenca na območju Velike Loke našli in zasegli ukradeni motorni žagi znamke Stihl, ki izvirata iz vloma v stanovanjsko hišo v okolici Trebnjega v začetku meseca aprila. Zasegli so še štiri motorne žage znamke Husqvarna, za katere osumljenec ni znal pojasniti izvora in policisti menijo, da so prav tako ukradene, so sporočili s PU Novo mesto.

Pozivajo morebitne oškodovance vlomov oziroma tatvin, ki bi prepoznali motorne žage znamke Husqvarna, da pokličejo na Policijsko postajo Trebnje na številko 07 346 27 00.

Fotografije vseh ukradnih in najdenih motornih žag znamke Husqvarna so spodaj v fotogaleriji (Foto: PP Trebnje)

Vlomi in tatvine

V Straži je med 17. 4. in 18. 4. nekdo vlomil v prostore podjetja in ukradel bakrene izdelke in kamero. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3.000 evrov škode.

Med 16. 4. in 18. 4. je v Gornjih Skopicah na območju PP Brežice neznanec vlomil v počitniško hišo in ukradel motorno žago.

Na območju Gorenjega Mokrega Polja je včeraj. nezanenc vlomil v stanovanjsko hišo in odensel ribiški pribor, posodo z gorivom in kamero. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Med 16. 4. in 18. 4. je v Koprivnici nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in ukradel udarno kladivo, kotno brusilko, dve motoristični čeladi in kovček z orodjem. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

Na območju Vinjega vrha je med 16. 4. in 18. 4. nekdo vlomil v dve počitniški hiši. Iz ene je odneel akustično napravo, iz druge pa ničesar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Ker nima vozniške, so mu zasegli avto

Včeraj nekaj po 12. uri so policisti na Bizeljskem ustavili voznika osebnega avtomobila Škoda kodiaq poljskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 35-letni voznik iz Poljske nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Rakovec, Nova vas pri Mokricah, Loče, Brežice) včeraj prijeli 17 državljanov Nepala, 15 Sirije, deset Afganistana, sedem Mongolije, tri državljane Indije, Egipta in určije, dva državljana Senegala in Rusije in po enega državljana Palestine, Bangladeša, Pakistana, Kameruna in Kitajske. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Žuniči) so prijeli devet državljanov Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 65 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 179 klicev. Obravnavali so 11 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi dveh kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešanih oseb in nedovoljenih prehodov državne meje.

