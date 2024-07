kronika

Pri železniškem prehodu gorel avto

25.7.2024 | 07:00 | M. K.

Sinoči ob 23.17 je ob cesti Novo mesto - Uršna sela pri železniškem prehodu gorelo zapuščeno osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas so zavarovali kraj dogodka in požar pogasili.

Že ob 21.09 pa je tudi na Čatežu ob Savi zagorelo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Cerina in Sobenja vas, ki so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, odklopili akumulator in počistili cestišče.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Vojni ostanki

Ob 16.54 je v naselju Knežja Lipa, občina Kočevje, občan v gozdu naletel na tri ročne bombe kalibra 65 mm, italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne in 18 kosov streliva Carcano, kalibra 6,5 mm, italijanske izdelave iz obdobja 2 svetovne vojne. Pirotehnika sta nevarne najdbe odstranila in jih uničila na varnem mestu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH 1989;

. od 7:30 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRVAŠKI BROD;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TP LAKENCE 1971.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bood 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČATEŽ 1, izvod 4. ČATEŽ GASILSKI DOM-ZAGORICA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLODVOR;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GASILSKI DOM STOPIČE, izvod 3.TRGOVINA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 15. uro na območju TP Šmarje 3 nizkonapetostno omrežje Osovnikar; na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 14. uro na območju TP Leskovec križišče; na področju nadzorništva Krško okolica med 16. in 20. uro na območju TP Senovo Šola ter na področju nadzorništva Brežice med 8. in 14. uro na območju TP Žejno.

