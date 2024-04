gospodarstvo

Pred dnevom Zemlje / NovIKroG zaključen za več krožnega gospodarstva

18.4.2024 | 19:30 | I. V.

Novo mesto - Danes dopoldne so v prostorih UrbaNMakerspacea predstavil zaključen dvoletni projekt spodbujanja razvoja krožnega javnega naročanja NovIKroG. Pripravili so dan krožnega gospodarstva, ki se je začel z novinarsko konferenco, na kateri so partnerji predstavili projekt in rezultate projekta, ki se je začel pred dvema letoma in se bo uradno zaključil 30. aprila.

Namen dneva krožnega gospodarstva je občane spodbuditi, da s svojimi vsakodnevnimi dejanji pomagajo, da predmeti v okolju čim dlje krožijo in ne postanejo odpadek. Po predstavitvi projekta se je dogajanje preselilo v Knjižnico Mirana Jarca na srečanje za strokovno javnost z naslovom Aktualni ukrepi za implementacijo evropskega zelenega dogovora, popoldne je v Butiku ponovne uporabe KNOF potekala brezplačna stilska delavnica Eko – styling z modno oblikovalko Anjo Medle, dan krožnega gospodarstva pa se je zaključil v Knjižnici Mirana Jarca, kjer sta vzporedno potekali ustvarjalni delavnici za otroke in odrasle na temo krožnega gospodarstva.

V projektu NovIKroG, ki ga s sredstvi v višini 799.980 evrov sofinancira Norveški finančni mehanizem, sodeluje šest partnerjev: Komunala Novo mesto, Razvojni center Novo mesto, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Zavod Knof in Univerza Nord iz Norveške.

Projekt NovIKroG in ugotovitve je na novinarski konferenci predstavil vodja projekta Peter Geršič in med drugim povedal, da so pred dvema letoma, ko so projekt začeli na zanimiv datum, 1. aprila, kar dobro napovedali oziroma pravilno zastavili. Projekt postavlja temelje za nov razvoj kroženja predvsem v našem lokalnem okolju. Ne govorimo o nekem imaginarnem okolju ali o nekem globalnem svetu, na katerega nimamo vpliva, ampak o praksah, ki lahko v našem okolju lahko v prihodnosti ali pa že danes naredijo veliko spremembo.

Direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič je opozoril, da je največji pomen krožnega gospodarstva, ko ne porabljamo virov, ki jih ni nujno porabiti, oziroma da koristno uporabimo vse, da nič ne zavržemo, kot pri posekani bukvi, kjer debelejši del damo na žago in porabimo za pohištvo ali kaj podobnega, veje in manj kakovostne dele drevesa pa za drva, kot mu je kot otroku krožno gospodarstvo, ki mu takrat še nismo rekli tako, razložil dedek.

Vodja projektov na Zavodu Knof Polona Hrovat Mavsar je predstavila praktični del projekta, v katerega so bili vključeni tudi otroci v vrtcih, iz skrbno ločenih odsluženih materialov pa so nastali med drugim urne številčnice, mize, police in stoli, ki so jih ob predstavitvi projekta tudi razstavili.

