dolenjska

Krajevna knjižnica prenovljena

30.4.2024 | 10:30 | M. K.

Foto: Knjižnica Pavla Golie Trebnje

Šentrupert - V Šentrupertu so te dni v sodelovanju in sofinanciranjem Občine Šentrupert odprli prenovljene prostore krajevne knjižnice.

Po nagovorih direktorice osrednje Knjižnice Pavla Golie Trebnje Andreje Pleničar in Tomaža Ramovša, župana Občine Šentrupert, je zbrane s stand-up nastopom nasmejal komik, improvizator in pisatelj Rok Bohinc. Ambrož Nose pa jih je z glasbenim nastopom popeljal med znane slovenske viže Na Roblek in Dišali so tvoji lasje.

Tomaž Ramovš in Andreja Pleničar sta slovesno odprla prenovljene prostore in jih predala namenu.

‹ nazaj