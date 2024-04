šport

Šahovski turnir / Športne igre mladih Plazma

18.4.2024 | 12:30

Mirna Peč - V okviru športnih iger mladih Plazma je na Osnovni šoli Toneta Pavčka v Mirni Peči v sodelovanju s ŠD Krka Novo mesto, Šahovsko zvezo Slovenije in z mednarodno šahovsko organizacijo FIDE potekal 5. šahovski turnir, na katerem je sodelovalo več kot 30 šahistov in šahistk različnih starostnih kategorij. Pomerili so se v hitropoteznem šahu, da je vse potekalo po pravilih, pa so skrbeli priznani sodniki: Jernej Zupančič, Luka Rifelj in Urban Zupančič.

Med fanti, letnik 2013 in mlajši, je prvo mesto osvojil Nikita Kartashov (TAJFUN – ŠK Ljubljana), drugi je bil Kris Tomšič (ŠK Komenda), tretji pa Lenart Fabjančič (ŠD Krka Novo mesto). Med dekleti v isti starosti kategoriji pa je zmagala Lara Pajtler (ŠD Krka Novo mesto), drugo mesto je zasedla Neža Tisovec, tretje pa Zoja Lipoglavšek.

Na koncu so najboljšim trem v vsaki starostni kategoriji podelili medalje. (Foto: organizator)

Med fanti, letnik 2009 in mlajši, je bil najboljši Pavel Redež (ŠD Krka Novo mesto), drugo mesto si je priboril Jakob Tešar (ŠD Krka Novo mesto), tretje pa Mark Pahor Trobec (TAJFUN – ŠK Ljubljana). Med dekleti pa je prvo mesto osvojila Ana Lavrič, druga je bila Tina Lavrič (ŠD Krka Novo mesto), tretja pa Anabella Virc.

Udeležba na šahovskem turnirju športnih iger mladih Plazma je izjemna priložnost za mlade šahiste, da preizkusijo in pokažejo svoje šahovske veščine v konkurenčnem okolju, hkrati pa se zabavajo in učijo skozi igro, ki je cenjena po vsem svetu. Naslednji turnir bo v soboto v Kranju.

