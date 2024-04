kronika

16.4.2024 | 08:00 | STA; M. K.

Policija ta teden po vsej državi poostreno nadzira hitrost voznikov v okviru preventivne akcije Hitrost, del katere je tudi maraton nadzora hitrosti, ki ga bodo policisti izvajali v petek, 19. aprila. Opozarja, da je neprilagojena hitrost na slovenskih cestah še vedno najbolj pogost vzrok za najhujše prometne nesreče. Zaradi neprilagojene hitrosti je lani umrlo 32 ljudi, so zapisali v sporočilu za javnost.

Simbolna slika (Foto: arhiv; M. V.)

Policija bo, kot omenjeno, nadzor nad hitrostjo voznikov zaostrila 19. aprila, ko bo v vseh članicah EU potekala akcija nadzora nad hitrostjo voznikov, ki jo koordinira Evropska mreža prometnih policij (Roadpol). Policija bo dan pred tem objavila lokacije poostrenih nadzorov hitrosti.

Z akcijo želijo pri voznikih doseči predvsem, da bi vozili po predpisih. "Z umirjeno vožnjo, prilagojeno razmeram in omejitvam, namreč vozniki zelo pripomorejo k varnejšim cestam," so poudarili. "Pravila v cestnem prometu obstajajo z razlogom. Če bi jih bolj upoštevali, bi bilo bistveno manj nesreč," so izpostavili.

Po podatkih policije je bilo letos do 10. aprila zaradi neprilagojene hitrosti 795 prometnih nesreč, v katerih so štirje ljudje umrli, 58 oseb je bilo hudo ranjenih, 348 pa lahko telesno poškodovanih.

Policija je še sporočila, da je v pomladnih mesecih zaradi toplejšega vremena na cestah več udeležencev. Večina takrat začne voziti nekoliko hitreje, kar še posebno velja za voznike motornih koles in mopedov.

Opozorili so, da so ceste od zime še poškodovane in neočiščene, lepo vreme in višje temperature pa ustvarjajo občutek dobrih voznih razmer, kar velikokrat vpliva na višjo hitrost. "Vozite previdno, hitrost vožnje pa vselej prilagodite omejitvam, svojim voznim sposobnostim in razmeram na cesti," so pozvali voznike.

