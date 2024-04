kultura

Od tanga do opere / Začetek glasbenega festivala Sem glasba, sem mesto

15.4.2024 | 09:30 | STA; M. K.

Novo mesto - V Novem mestu se danes začenja mednarodni glasbeni festival Sem glasba, sem mesto (SGSM), ki bo v produkciji Zavoda Novo mesto potekal že deveto leto. Obenem bo potekalo šesto mednarodno pevsko tekmovanje SGSM s področja opere in samospeva duo.

Festival Sem glasba, sem mesto sta v začetku meseca, kot smo poročali, predstavila Matevž Novak in Sara Vodopivec. (Foto: arhiv DL:; I. V.)

Festival bo odprl Tango Story Team, ki je projekt Evropske prestolnice kulture Maribor 2012 - Ptuj. Skupaj s svetovno znanim violinistom Stefanom Milenkovićem je projekt gostoval na največjih odrih po Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini ter imel uspešno turnejo v ZDA.

Tokrat se vrača v vrhunski zasedbi z Borutom Zagoranskim na harmoniki, violinistom Matijo Krečičem, kontrabasistom Žigatom Golobom, multiinstrumentalistom Markom Korošcem ter pianistom in umetniškim vodjem Mladenom Delinom. V zgodbi o tangu plešeta svetovna prvaka v tangu, Andreja Podlogar in Blaž Bertoncelj. Glasbeniki bodo obiskovalce popeljali od starega tanga vieha iz gostiln in bordela do tanga nueva, klasičnega modernega tanga.

Naslednji dan bo nastopila violinistka Manja Slak, prejemnica številnih nagrad na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Glasbenica redno sodeluje z različnimi priznanimi orkestri in dirigenti po Evropi, predstavila se je tudi s številnimi koncerti v vlogi koncertne mojstrice.

Na programu SGSM sta tudi koncert lanskih udeležencev tekmovanja ter koncert udeležencev letošnje mojstrske delavnice pod vodstvom priznane sopranistke, solistke in pedagoginje Snežane Nene Brzaković, ki jo v 2024 izvajajo prvič.

Zadnji dan bo ponudil gala večer opernih arij in samospevov kot koncertni finale najboljših na 6. mednarodnem pevskem tekmovanju v samospevu duo in operi. Finale v samospevu duo bo potekal ob klavirski spremljavi korepetitork in korepetitorjev, finale v operi pa ob spremljavi simfoničnega orkestra Cantabile pod umetniškim vodstvom maestra Marjana Grdadolnika.

Dogodki festivala, ki bo potekal do 20. aprila, bodo v Trdinovi dvorani in Glasbeni šoli Marjana Kozine.

