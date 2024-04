kultura

Sem glasba, sem mesto / Od tanga do opere

4.4.2024 | 17:30 | I. V.

Novo mesto - Devetič bo letos, od 15. do 20. aprila, v Novem mestu festival Sem glasba, sem mesto in v sklopu tega šestič mednarodno tekmovanje v opernem petju in samospevih.

Festival Sem glasba, sem mesto sta predstavila Matevž Novak in Sara Vodopivec.

Festival, ki bo tokrat potekal v Kulturnem centru Janeza Trdine in Glasbeni šoli Marjana Kozine, bodo leto odprli v ritmu Južne Amerike, v ritmu tanga z zasedbo Tango Story Team, ki jo bodo tokrat sestavljali harmonikar Borut Zagoranski, violinist Matija Krečič, kontrabasist Žiga Golob, multiinstrumentalist Marko Korošec in pianist Mladen Delin. Plesala bosta svetovna prvaka v tangu Andreja Podlogar in Blaž Bertoncelj.

V torek se bo s svojim triom predstavila novomeška violinistka Manja Slak, prva violina Slovenske filharmonije. V triu se ji bo pridružila čelistka Zala Vidic, s katero sta kot učenki novomeške glasbene šole igrali v tudi na mednarodni ravni izjemno uspešnem klavirskem triu Sensibile, klavir pa bo tokrat z njima igrala Beáta Ilona Barcza.

V četrtek bo na vrsti koncert lanskih udeležencev tekmovanja in v petek koncert udeležencev letošnje mojstrske delavnice pod vodstvom priznane sopranistke, solistke in pedagoginje Snežane Nene Brzaković, v soboto pa se bo festival zaključil z gala večerom opernih arij in samospevov oziroma finalom najboljših na 6. mednarodnem pevskem tekmovanju v samospevu duo in operi, na katerega se je letos prijavilo 27 pevcev iz desetih držav, med drugim tudi iz Koreje, Brazilije, Ukrajine, Rusije in Latvije.

