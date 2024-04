šport

22. krog Lige NLB / Krkaši klonili v Celju, Dobova v Kopru, Sviš doma, zmaga le v Ribnici

14.4.2024 | 09:00

Celje Pivovarna Laško - Krka 37:32 (17:15)

Rokometaši Moškega rokometnega kluba Krka so v dvorani Zlatorog po treh zaporednih zmagah doživeli šesti poraz v sezoni, potem ko so bili z rezultatom 37:32 (17:15) boljši gostitelji RK Celje Pivovarna Laško.

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): Slavko Kolar

* Dvorana Zlatorog, gledalcev 423, sodnika: Hotko, Miklavčič.

* Celje Pivovarna Laško: Zaponšek, Gaberšek, Jelen 1, Perić, Marguč, Mazej 1, Cokan 8 (4), Ćirović 1, Antonijević 5, Janc 4, Milićević 6, Korže Lesjak, Malović 1, Žabić 4, Mlakar, Rakita 6.

* Krka: Rauh, Brajer, Blaževič, Bradeško 1, Majstorović 5 (2), Muhič 2, L. Rašo, Vukić 2, Stanojević 4, D. Rašo 4, Zajc 4, Nikolić 2, Lavrič, Kukman 2, Matko 3, Horvat 3.

* Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 5 (4), Krka 3 (2)

* Izključitve: Celje Pivovarna Laško 10, Krka 4 minute.

* Rdeči karton: Matko (17.).

Sosedski obračun na lestvici med tretjeuvrščenimi Celjani in četrtouvrščenimi Novomeščani je ponudil z zmago domačinov. Celjani so dosegli 17. zmago v sezoni, tretjo zaporedno in se s 35 točkami utrdili na tretjem mestu prvenstvene lestvice. Krka je doživela šesti poraz in ostaja četrta (28 točk).

Domači rokometaši so tekmo odprli z vodstvom 3:0. Po slabih desetih minutah je bilo po golu Uroša Milićevića že 6:1. Kljub temu so se Novomeščani približali le na gol zaostanka, ko je na 10:11 znižal Marko Nikolić. A rokometaši iz knežjega mesta so še naprej držali prednost, ob polčasu so vodili za dva gola.

Tudi po odmoru so bili Celjani vseskozi v ospredju. Sprva so prednost nekoliko povišali, a so rokometaši Krke znova prišli na -2 (19:21). Dobrih 15 minut do konca je bilo vodstvo Celja zopet na +5 (25:20). Deset minut pred koncem je Tim Cokan zadel za +6 pri 30:24, kar je pomenilo varen zaključek tekme za celjsko moštvo.

Cokan je bil pri Celjanih najuspešnejši z osmimi zadetki, po šest sta jih pristavila Milićević in Filip Rakita. Pri Krki je pet zadetkov dosegel Marko Majstorović.

V naslednjem krogu bo Krka doma gostila Gorenje Velenje.

Riko Ribnica - Urbanscape Loka 29:25 (16:14)

Rokometaši Rika Ribnice so premagali Urbanscape Loko z 29:25 (16:14).

* Dvorana ŠCR Ribnica, gledalcev 150, sodnika: Vidali, Štern.

* Riko Ribnica: Braunović, Klarič, Dobaj, Pogorelec, Planinšek 6, Gorenc, Žagar 7, Pirnat, Ljevar 4, Skol 1, Zbačnik 1, Cimerman 5, Đekić, Knavs 4, Nosan 1, Hrastnik.

* Urbanscape Loka: Grudnik, Stanojlović, Juričan, Soršak 3, Dolenc 5, Rudić, Latković 8, Mali, Strehar, Petrnel, A. Jesenko, Batagelj 5, Stopar 2, Lokar, M. Jesenko 2, Atanasov.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 3 (0), Urbanscape Loka 1 (0)

* Izklučitve: Riko Ribnica 4, Urbanscape Loka 2 minuti.

* Rdeči kartoni: /

Rokometaši Rika Ribnice so upravičili vlogo favorita, ki jim ga je pripisala lestvica. Njihova zmaga je bila zanesljiva, a vseeno ne z lahkoto priigrana. Gostitelji so vodili od začetka pa do konca tekme, a največ s petimi goli razlike. Prvič so imeli to prednost pri izidu 9:4, drugič pa pri izidu 25:20, ko je bilo v 47. minuti že videti, da so strli odpor tekmeca.

A ta se nikakor ni hotel predati, v 56. minuti se je približal na 25:27, a sta na koncu njegovo usodo ob pomoči vratarja Janoša Braunovića, ki je sicer v statistiko vpisal 12 obramb, zapečatila Brin Cimerman in Uroš Knavs.

Žan Žagar je bil s sedmimi goli najučinkovitejši v domači vrsti, pri gostih je še gol več dosegel Mirko Latković. Zanimivo je, da na tekmi gledalci niso videli golov s sedemmetrovk, Ribničani so zgrešili tri, Gorenjci pa eno.

Riko Ribnica bo v naslednjem krogu gostovala pri LL Grosist Slovanu.

Koper - Dobova 39:30 (20:16)

Rokometaši Kopra so doma premagali Dobovo z 39:30 (20:16).

* Arena Bonifika, gledalcev 130, sodnika: Deržek, Lesar.

* Koper: Jelovčan, Đurica, Morato, Poklar 3 (1), Konjevič 2, Bekrić 1, Moljk 2, Beganović 1, Stojanović 5, Muminović, Zugan 3, Sanabor 3, Makuc 10 (2), Kete 4, Breznikar 4, Bratkovič 1.

* Dobova: Pauković, Žitković, Suban, Fabek 1 (1), Gerjovič 3, Stunković, Romih 12 (2), Pintar 2, Maslovar, Rantah 5 (2), Ferenčak 4, Kozolić 3, Baznik, Maček.

* Sedemmetrovke: Koper 5 (3), Dobova 6 (5).

* Izključitve: Koper 4, Dobova 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Koprčani so po zmagi nad Škofljico prišli še do druge zaporedne zmage, 13. v sezoni, in so šesti na prvenstveni lestvici (26 točk). Dobovčani so doživeli 18. poraz, četrtega zaporednega, in se nahajajo pri dnu prvoligaške druščine s tremi zmagami in šestimi točkami.

Koprčani so že v prvem polčasu večinoma vodili z nekaj goli prednosti. Dobovčani so domače rokometaše lovili, a neuspešno. Prvi del so Koprčani dobili s štirimi goli prednosti.

V nadaljevanju se potek dvoboja ni kaj bistveno spreminjal. Koprčani so prednost držali v svojih rokah in jo ob koncu obračuna še povečali. Dobrih deset minut pred koncem so vodili za +8 (31:23), razliko pa so do konca pomaknili na +9.

Za Koper je deset golov dosegel Andraž Makuc, pet jih je pristavil Aleksandar Stojanović. Pri Dobovi se je z 12 goli izkazal Mitja Romih, s petimi mu je pomagal Nik Rantah.

Koprčane v naslednjem krogu čaka zahteven izziv, ko bodo gostovali v Trebnjem pri Trimu, Dobova pa bo gostovala v Slovenj Gradcu.

Sviš Ivančna Gorica - Jeruzalem Ormož 27:28 (15:15)

Rokometaši Sviš Ivančne Gorice so doma izgubili proti ormoškemu Jeruzalemu s 27:28 (15:15).

* Dvorana OŠ Stična, gledalcev 453, sodnika: Knez, Smolko.

* Sviš Ivančna Gorica: Pekeč, Glavan, Cirar 6, Justin 3, Tekavčič 1, Stopar 2, Klemenčič 1, Roš Omahen, Kutnar 5, Pirnat, Grum, Marojević 6 (2), Bradač, Korošec 1, Kompare, Košir 2.

* Jeruzalem Ormož: Ranfl, Balent, Zemljič, Mlač Černe, Munda 2, Sok 8 (4), Vincek 1, Žuran 3, G. Hebar 3, M. Hebar, Šulek, Blagotinšek 2, Pungartnik 4, Krabonja, Kolmančič 3, Jerenec 2.

* Sedemmetrovke: Sviš Ivančna Gorica 3 (2), Jeruzalem Ormož 4 (4).

* Izključitve: Sviš Ivančna Gorica 8, Jeruzalem Ormož 10 minut.

* Rdeči kartoni: Kutnar (60.).

Rokometaši iz Ivančne Gorice so v zadnjih petih tekmah dosegli le točko po remiju proti Urbanscape Loki. Tudi včeraj se domačim do točk ni uspelo prebiti. S 15 točkami ostajajo na desetem mestu na prvenstveni lestvici. Ormožani so v precej boljši formi, v zadnjih treh tekmah pred tem so vpisali dve zmagi in remi ter so peti na prvenstveni lestvici. Z 12. zmago letos so pri 28 točkah izenačeni s četrto Krko.

Ekipi sta si v prvem polčasu nekajkrat izmenjali vodstvo, nobena pa ni naredila večje razlike. Obračun je bil praktično skozi celoten prvi del izenačen, na glavni odmor sta ekipi odšli povsem rezultatsko poravnani.

Tudi druge se je nadaljeval v podobnem slogu, so pa domači rokometaši po golu Aljaža Kutnarja povedli za +3 (20:17) v 38. minuti. Gostje iz Ormoža so domače kar nekaj časa lovili, na 25:25 pa je iz sedemmetrovke Tadej Sok izenačil dobrih pet minut pred koncem. V končnici tekme so bili gostje bolj zbrani in domov odnesli novi dve točki.

Prav Sok je bil z osmimi zadetki najzaslužnejši člen v zmagi Ormoža. Štiri gole je dodal Gašper Pungartnik. Za domači Sviš sta po šest golov dosegla Marko Marojević in Benjamin Cirar.

Rokometaši Sviša bodo v prihodnjem krogu gostovali pri Škofljici.

* Izidi, 22. krog:

- petek, 12. april:

Gorenje Velenje - Slovenj Gradec 35:28 (19:15)

Trimo Trebnje - Škofljica 27:21 (12:9)

- sobota, 13. april:

Celje Pivovarna Laško - Krka 37:32 (17:15)

Sviš Ivančna Gorica - Jeruzalem Ormož 27:28 (15:15)

Riko Ribnica - Urbanscape Loka 29:25 (16:14)

Koper - Dobova 39:30 (20:16)

- nedelja, 14 april:

19.00 LL Grosist Slovan - Ljubljana

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 22 18 2 2 706:561 38

2. Gorenje Velenje 21 17 3 1 657:536 37

3. Celje Pivovarna Laško 22 17 1 4 740:636 35

4. Krka 22 12 4 6 650:589 28

5. Jeruzalem Ormož 22 12 4 6 593:582 28

6. Koper 22 13 0 9 655:614 26

7. Riko Ribnica 22 11 2 9 712:677 24

8. Slovenj Gradec 22 9 2 11 641:658 20

9. LL Grosist Slovan 21 7 1 13 576:606 15

10. Sviš Ivančna Gorica 22 6 3 13 617:660 15

11. Urbanscape Loka 22 6 3 13 606:663 15

12. Škofljica 22 5 1 16 582:671 11

13. Ljubljana 21 3 0 18 576:695 6

14. Dobova 21 3 0 18 533:696 6

STA; M. K.

