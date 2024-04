šport

Ostajajo na vrhu / Trebanjci s prepričljivo zmago

13.4.2024 | 08:50 | STA; M. K.

Foto: RK Trimo Trebnje

Trebnje - Rokometaši trebanjskega Trima so v tekmi 22. kroga lige NLB sinoči doma premagali Škofljico s 27:21 (12:9).

* Dvorana OŠ Trebnje, gledalcev 300, sodnika: D. Ivančič in I. Ivančič.

* Trimo Trebnje: Čudić, Herceg, D. Smolič, Slatinek Jovičič, Višček 2, Bulzamini, Didović 3, Jurečič 10 (8), Kotar 5, Potočnik, Udovič, Grmšek 2, A. Smolič 1, Grbić 3, Nešić 1.

* Škofljica: Mlakar, Šalamon, Kljun, Levstek 2, Gliha 1, Ju. Rot 2, Lipovac, A. Pangerc 1, Lešek, Nosan 3, Šnajdar 1, Gregorič 1, Etling, M. Pangerc 5 (1), Drnovšek 1, Jo. Rot 3 (1).

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 8 (8), Škofljica 3 (2).

* Izključitve: Trimo Trebnje 8, Škofljica 8 minut.

* Rdeči kartoni: M. Pangerc (40.).

Trebanjski rokometaši so v prejšnjem krogu državnega prvenstva zgolj remizirali proti ormoškemu Jeruzalemu, so se pa zato pretekli konec tedna pred domačimi navijači razveselili prvega pokalnega naslova, v včerajšnjo tekmo so tako krenili z odlično popotnico in jo na koncu prepričljivo dobili.

Z 18. zmago v sezoni DP ostajajo na vrhu prvenstvene lestvice, a jim za ovratnik dihajo rokometaši velenjskega Gorenja, ki imajo na drugem mestu z odigrano tekmo manj eno točko manj od Trebanjcev. Velenjčani so sicer v tekmi tega kroga včeraj doma ugnali Slovenj Gradec s 35:28. Škofljica je tokrat doživela še četrti zaporedni poraz, skupno pa 16. v letošnji sezoni. Na prvenstveni lestvici zaseda 12. mesto z 11 osvojenimi točkami.

Prvo manjšo razliko so rokometaši Trima včeraj naredili po dobrih desetih minutah, ko so povedli za +3 (6:3) po golu Jana Jurečiča. V nadaljevanju so prednost nekaj zadetkov držali v svojih rokah, do glavnega odmora se ta ni bistveno spreminjala.

Po sedmih minutah nadaljevanja so se gostje iz Škofljice približali le na gol zaostanka pri 14:15, a so varovanci Uroša Zormana kmalu strnili svoje vrste in z nizom 7:0 tekmecem deset minut pred koncem ušli na +8 (22:14). Tako velike razlike do konca domači rokometaši niso več zapravili.

Pri domači zasedbi je bil včeraj z desetimi goli najbolj učinkovit Jurečič, pet jih je pristavil Marko Kotar. Za Škofljico je pet golov dosegel Matic Pangerc.

V naslednjem krogu bodo rokometaši Trima doma gostili Koper, Škofljica pa Sviš Ivančno Gorico.

* Izidi, 22. krog:

- petek, 12. april:

Gorenje Velenje - Slovenj Gradec 35:28 (19:15)

Trimo Trebnje - Škofljica 27:21 (12:9)

- sobota, 13. april:

18.00 Celje Pivovarna Laško - Krka

19.00 Sviš Ivančna Gorica - Jeruzalem Ormož

19.00 Riko Ribnica - Urbanscape Loka

19.00 Koper - Dobova

- nedelja, 14 april:

19.00 LL Grosist Slovan - Ljubljana

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 22 18 2 2 706:561 38

2. Gorenje Velenje 21 17 3 1 657:536 37

3. Celje Pivovarna Laško 21 16 1 4 703:604 33

4. Krka 21 12 4 5 618:552 28

5. Jeruzalem Ormož 21 11 4 6 565:555 26

6. Koper 21 12 0 9 616:584 24

7. Riko Ribnica 21 10 2 9 683:652 22

8. Slovenj Gradec 22 9 2 11 641:658 20

9. LL Grosist Slovan 21 7 1 13 576:606 15

10. Sviš Ivančna Gorica 21 6 3 11 590:632 15

11. Urbanscape Loka 21 6 3 12 581:634 15

12. Škofljica 22 5 1 16 582:671 11

13. Dobova 20 3 0 17 503:657 6

14. Ljubljana 21 3 0 18 576:695 6

