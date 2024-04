šport

Dan za zgodovino / Rokometaši Trima osvojili prvo lovoriko v zgodovini kluba

6.4.2024 | 21:30 | Besedilo in fotografije: R. N.

Trebnje - Današnji dan bo z zlatimi črkami zapisan v zgodovini trebanjskega rokometa. Trimo Trebnje je v svoji 41-letni zgodovini prvič osvojil lovoriko. V finalu zaključnega turnirja pokala Slovenije, ki so ga gostili v domači dvorani osnovne šole, so s 35:28 premagali Slovenj Gradec. Trebanjci so ponosno dvignili pokal pred svojimi gledalci, ki so do zadnjega kotička napolnili dvorano. V Trebnjem je veselica, ki bo verjetno trajala dolgo v noč.

Rokometaši Trima Trebnje so osvojili naslov pokalnih prvakov.

Trimo Trebnje je zdržal pritisk in upravičil vlogo favorita, saj sta že prej iz tekmovanja izpadla tako Celje Pivovarna Laško kot Gorenje Velenje. Slovenjgradčani so vsaj na začetku finala držali korak z domačimi. V nadaljevanju pa jim je padla zbranost, kar so Trebanjci hitro izkoristili in v 24. minuti povedli s 13:9, štiri gole naskoka pa so imeli tudi ob polčasu (18:14).

Trimo tudi po odmoru ni popuščal, medtem ko je Slovenjgradčanom v kotlu trebanjske osnovne šole zmanjkovalo moči. Ko so Trebanjci sedem minut pred koncem zadeli za 31:23, je bilo bolj ali manj jasno, da bo zmaga ostala doma. Po zadnjem sodnikovem žvižgu se je v Trebnjem začelo veliko slavje.

Za najboljšega igralca turnirja so razglasili domačega rokometaša Vida Miklavca.

»Neverjetno, res. 20, 25 let že skačem za to žogo v tej dvorani, ki je danes zelo drugačna. Vse pohvale vsem v klubu. Zaradi tega smo včeraj malo bolj trpeli, saj smo čutili, da moramo vrniti klubu nazaj. Res so se potrudili pri organizaciji zaključnega turnirja. Pravijo, da se ti vse vrne, če vlagaš. Danes se nam je vse vrnilo. Že včeraj smo vedeli, da bo danes lažje. Breme je padlo z naših ramen, vedeli smo, da če bomo pritiskali na njih, jih bomo zlomili, saj nimajo tako dolge klopi. V ključnih trenutkih smo potegnili in odločili tekmo v svojo korist,« je povedal kapetan Trebanjcev Uroš Udovič.

»Všeč mi je, da se je ekipa zbrala po včerajšnji psihološko težki tekmi. Danes mislim, da smo od začetka do konca, razen nekaj minut, pokazali, kako znamo igrati. Mislim, da smo zasluženo osvojili pokal, prinesli nekaj novega v Trebnje. Rad bi se zahvalil vsem navijačem in klubu, ki je pripravil spektakel v Trebnjem. Upam, da se ta tradicija nadaljuje,« je pristavil Lovro Višček.

Navijači so do zadnjega kotička napolnili dvorano OŠ Trebnje.

»Ne znam opisati čustev, neverjetno. Skupaj s številnimi prostovoljci smo ustvarili ta spektakel. Upam, da so vsi uživali. To je prva lovorika za nas, dolgo lovljena, trdo zaslužena, najslajša,« je dejal predsednik upravnega odbora RK Trimo Trebnje Anton Janc.

Veliko zaslug, da je dvorana v teh dneh dobila skoraj povsem drugo podobo, ima podjetnik Jure Višček, ki je v klubu namestnik predsednika upravnega odbora. »Nekaj se nam mora po vseh teh letih, ko vlagamo v trebanjski rokomet, vendarle obrestovati. V zadnjih 14 dneh smo delali na tej dvorani, kajti organizacijsko smo si zastavili visoke cilje. Vsi so nam čestitali, kaj nam je uspelo v tako kratkem času. Igralci so verjetno zaradi tega tudi čutili določen pritisk. Včeraj so igrali z veliko zavoro, danes so se sprostili. Ves trud je poplačan s to zmago. Lovoriko pa bom odnesel domov. Bo kar pri meni, upam, da bo še kakšna. Tisto lahko imajo drugi,« je z velikim nasmehom na obrazu povedal Jure Višček.

Veselje domačih rokometašev po koncu tekme.

Do prve trofeje v trenerski karieri je prišel tudi trener Trima Trebnje Uroš Zorman. »Končno se nismo spet spotaknili. To je moja četrta sezona v Trebnjem, vedno smo bili blizu, pa potem vedno daleč. Vedno smo se zlomili na neki tekmi. Dejstvo je, hočeš ali nočeš, pritisk je bil cel vikend nad nami. Poskušal sem to prenesti sam nase, malo stran od igralcev. Žal ni šlo. Včerajšnja tekma je to pokazala; dvakrat smo imeli štiri gole prednosti in bi lahko samo zlomili tekmeca, ampak ga nismo. Konec koncev lovorika je zdaj doma, to je najbolj pomembno. Verjamem, da se je s tem sprostil nek pritisk v vsej tej zgodovini kluba, ki je 40 let čakal na lovoriko. Verjamem, da nam bo naprej lažje in da bo prišla še kakšna,« je dejal Zorman in priznal, da se mu je po zadnjem sodnikovem žvižgu odvalil velik kamen od srca.

V tekmi za tretje mesto so rokometaši Krke s 25:20 (10:12) premagali Koper.

