Kot razbita vojska / Zildžović se je po bolečem porazu opravičil navijačem

13.4.2024 | 09:30 | Besedilo in fotografije: R. N.

Novo mesto - Nogometaši Krke so včeraj doživeli enega najhujših porazov v zadnjih letih. Na domačem igrišču Portoval so s kar 0:5 izgubili proti zadnjeuvrščeni ekipi Tabor Sežana, ki se je Novomeščanom zdaj približala le na točko zaostanka. Dolenjce v zadnjih petih krogih 2. SNL čaka ogorčen boj za obstanek.

Mark Gliha je nekajkrat prodrl po desni strani.

Veselje gostov ob prvem zadetku.

Tabor je sredi prvega polčasa znova še bolj pritisnil na vrata Novomeščanov, vendar se je z obrambami izkazal Čadež. Krkaši so v 25. minuti izvedli hiter protinapada, Kristijan Blaževski je potegnil v kazenski prostor gostov, kjer je padel in zahteval najstrožjo kazen, vendar je sodnikova piščalka ostala nema.

Nekaj trenutkov zatem so gostje lepo izigrali domačo obrambo in se veselili zadetka z 2:0, na začetku drugega polčasa pa so vodstvo povišali na 3:0. Novomeščani so delovali kot razbita vojska, v 66. minuti pa so doživeli še en udarec. Izključen je bil steber obrambe Veron Šalja, ki je v protinapadu v kazenskem prostoru podrl enega od gostujočih napadalcev. Tabor je uspešno izvedel najstrožjo kazen za vodstvo s 4:0. Piko na i pa so postavili v 77. minuti, ko so še enkrat zatresli mrežo Novomeščanov.

»V nepravem času avtogol, drugi zadetek iz prepovedanega položaja. Potem smo se razpadli, v drugem polčasu še izključitev. Danes nam dejansko nič ni šlo od nog. Po dveh odličnih predstavah na prejšnjih tekmah je danes prišel takšen 'black day'. To se dogaja v moštvih, ko odigraš dve dobri tekmi, pa nisi nagrajen z rezultatom. Takšna tekma se zgodi enkrat v dveh, treh, petih letih. Danes se nam je zgodila. Nasprotnik je bil razpoložen, povsem zaslužena zmaga, Tabor je odlično moštvo, kot smo videli. Včasih se rad pohecam, bolje je izgubiti enkrat 0:5, kot petkrat 0:1. Glave bo treba dvigniti gor, naredil bomo analizo, pogovoril se bom z igralci, poskušal jih bom dvigniti. Do konca prvenstva je še pet tekem, gremo naprej. Danes se opravičujem navijačem, fantje so hoteli, a vse, kar si je nasprotnik zamislil, mu je uspelo,« je po tekmi povedal trener Krke Adnan Zildžović, ki se zaveda, da jih v zadnjih petih tekmah čaka boj za obstanek.

Vratar Tabora Sežane Žiga Fermišek včeraj ni imel veliko dela.

2. SNL, 25. krog:

Krka : Tabor Sežana 0:5 (0:2)

Strelci: 0:1 Dervišević (4., a.g.), 0:2 Keita (29.), 0:3 Mpongo (49.), Bakayoko (66.), 0:5 Pavlović (77.).

Krka: Čadež, Lipec, Šalja, Kapun, Gliha (od 77. Toure), Rorič (od 77. Žur), Nadarević (od 70. Medle), Ostojič (od 46. Kovačič), Blaževski, Ivetić, Dervišević (od 70. Milanović).

Tabor Sežana: Fermišek, De Nuzzo, Todorov, Fuseini, Maloku, Rupnik, Petkov (od 74. Vrabec), Keita (od 68. Pavlović), Kaleba, Mpongo (od 80. Ćelić), Bakayoko (od 66. Chukwuemeka).

Rudar Velenje : Vitanest Bilje 1:2 (0:2)

- danes:

15.30 Kety Emmi&Impol Bistrica : Primorje eMundia

17.00 Jadran Dekani : Tolmin

17.00 Ilirija 1911 : Fužinar SIJ Ravne Systems

17.15 Gorica : Triglav Kranj

- jutri:

17.00 Dravinja : Beltinci Klima Tratnjek

18.00 Nafta 1903 : Brinje Grosuplje

Lestvica:

1. Nafta 1903 24 16 3 5 48:22 51

2. Gorica 24 14 5 5 44:20 47

3. Beltinci Klima Tratnjek 24 14 5 5 37:17 47

4. Primorje eMundia 24 13 7 4 37:22 46

5. Triglav Kranj 24 13 4 7 39:26 43

6. Brinje Grosuplje 24 11 6 7 38:25 39

7. Kety Emmi&Impol Bistrica 24 11 4 9 38:35 37

8. Rudar Velenje 25 9 4 12 31:43 31

9. Vitanest Bilje 25 8 5 12 39:46 29

10. Jadran Dekani 24 7 7 10 27:31 28

11. Dravinja 24 8 4 12 26:35 28

12. TKK Tolmin 24 7 5 12 26:40 26

13. Fužinar Ravne 24 6 6 12 29:45 24

14. Krka 25 6 5 14 30:45 23

15. Tabor Sežana 25 5 7 13 32:54 22

16. Ilirija 1911 24 4 7 13 22:37 19

