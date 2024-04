dolenjska

Beneški forum / Vrečko: Ministrstvo ni bilo obveščeno o Smodejevi nominaciji za nagrade

11.4.2024 | 18:30 | STA; M. K.

Ljubljana/Novo mesto - Ministrica za kulturo Asta Vrečko se je po današnji seji vlade na novinarsko vprašanje odzvala na nominacijo Dušana Smodeja iz afere Fotopub za nagrade na beneškem forumu. Kot je poudarila, ministrstvo za kulturo ali Slovenija o tem nista bila obveščena.

To je tudi v celoti nepovezano z nastopom Slovenije na letošnjem beneškem bienalu, je dodala Vrečko.

Asta Vrečko (Foto arhiv; S. Š.)

"Ministrstvo za kulturo ali Slovenija v nikakršni meri nista bila o tem predhodno obveščena, ne sodelujeta pri organizaciji teh dogodkov in absolutno je to popolnoma nepovezano z nastopom Slovenije na beneškem bienalu ali našim paviljonom in njegovim spremljevalnem programom," je še povedala ministrica za kulturo, ki je tudi ponovila svoje že znano stališče, da sta spolno nasilje in nadlegovanje popolnoma nesprejemljiva in zavržna, in da morajo glede tega ukrepati tudi pristojni organi.

"Kar lahko naredimo na ministrstvu, v Levici in na vladi, in seveda sprejemamo ukrepe za to, je, da zaščitimo žrtve, da omogočimo varno delovno okolje in okolje, v katerem bodo vsi lahko spregovorili o spolnem nasilju in nadlegovanju in se tudi izpostavili, če so žrtve," je še povedala ministrica in pozvala k ustrezni razpravi v družbi na vseh ravneh.

Manj kot dve leti po tem, ko je policija začela preverjati sume domnevnih kaznivih dejanj spolnega nasilja na podlagi anonimnih prijav, ki so bremenile vodjo društva Fotopub Smodeja, se je njegovo ime, kot smo poročali, pojavilo med govorci na beneškem forumu za kuratorje sodobne umetnosti in finalisti nagrade za mladega likovnega kritika.

Smodej naj bi spregovoril med vizionarji in katalizatorji kulturnega razvoja svoje regije na CEI beneškem forumom, ki že več kot dve desetletji poteka v okviru predotvoritvenih dogodkov beneškega bienala.

A žirija nagrade za mladega likovnega kritika, za katero se je potegoval tudi Smodej, je nato po objavi spletne peticije sporočila, da so umetnika izločili iz ožjega izbora finalistov in odpovedali njegov govor.

Smodej se je v središču afere Fotopub znašel avgusta leta 2022, ko je več njegovih domnevnih žrtev objavilo pričevanja, ki so ga bremenila spolnih in drugih zlorab. Afera je močno razburila kulturno, politično in širšo javnost. Ljubljanski kriminalisti so oktobra predlani končali preiskavo kaznivih dejanj, maja lani je zadevo prevzelo okrožno sodišče, kazenska preiskava še poteka.

