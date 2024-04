kronika

Afera Fotopub / Dušan Smodej kljub očitkom spolnih zlorab bil med nominiranci beneškega foruma

10.4.2024 | 19:00 | STA; M. K.

Ljubljana/Benetke/Novo mesto - Še ne dve leti potem, ko je policija začela preverjati sume domnevnih kaznivih dejanj spolnega nasilja na podlagi anonimnih prijav, ki so bremenile vodjo društva Fotopub Dušana Smodeja, se je njegovo ime pojavilo med imeni govorcev na beneškem forumu za kuratorje sodobne umetnosti in finalistov nagrade za mladega likovnega kritika, piše portal N1.

Smodej naj bi po pisanju N1 spregovoril med "vizionarji" in "katalizatorji kulturnega razvoja svoje regije" na CEI beneškem forumom, ki že več kot dve desetletji poteka v okviru predotvoritvenih dogodkov Beneškega bienala.

Dušan Smodej (Foto: arhiv; M24)

Ko se je na spletu pojavila peticija, ki jo je danes do opoldne podpisalo 327 podpornikov, je žirija nagrade za mladega likovnega kritika, za katero se je potegoval tudi Smodej, sporočila, da so umetnika izločili iz ožjega izbora finalistov in odpovedali njegov govor.

Smodej je bil do danes na naslovni strani dogodka, ki je tesno povezan z Beneškim bienalom, naveden kot eden od treh govorcev, ki se potegujejo za nagrado za mladega kritika (Young Art Critic Award oz. YACA). Kritiško nagrado letos podeljuje prvič, njen namen pa je poudariti posebno dejavnost kritike mladih kustosov sodobne umetnosti.

Za nagrado so se lahko potegovali kustosi, rojeni v srednji in vzhodni Evropi, ki še niso dopolnili 35 let, žiriji pa so morali posredovati recenzijo razstave sodobne umetnosti, ki so jo obiskali med letoma 2022 in 2024. Žirija je nato med vsemi prejetimi recenzenti izbrala tri finaliste, ki naj bi kot govorci nastopili na letošnjem forumu, o nagradi pa bi odločalo občinstvo.

Smodej se je v središču afere Fotopub znašel avgusta leta 2022, ko je več njegovih domnevnih žrtev objavilo pričevanja, ki so ga bremenila spolnih in drugih zlorab. Afera je močno razburila kulturno, politično in širšo javnost. Ljubljanski kriminalisti so oktobra predlani končali preiskavo kaznivih dejanj, maja lani je zadevo prevzelo okrožno sodišče, kazenska preiskava je še v teku.

