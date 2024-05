gospodarstvo

Novosti za rejce - nov centralni register prašičev

3.5.2024 | 10:00 | M. K.

S 1. majem se v Sloveniji spreminja sistem identifikacije in registracije prašičev, zato je začel delovati nov centralni register prašičev preko novega portala Volos, stari sistem pa ne bo več v uporabi. Kot so sporočili s kmetijskega ministrstva, morajo imetniki prašičev zagotoviti označitev živali, registracijo in priglasitev premikov v register ter vodenje evidenc v obratu. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je registrirane rejce prašičev o novem sistemu že obvestila.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Nova zakonodaja vključuje obveznosti imetnikov prašičev, ki morajo zagotoviti označitev živali, registracijo in priglasitev premikov v register ter vodenje evidenc v obratu. Novi sistem prinaša tudi poročanje o spremembah v staležu, rojstvih, poginih, kategorijah in vzpostavitev nove spletne ter mobilne aplikacije.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je vse izvajalce dejavnosti, ki imajo registrirano rejo prašičev, že obvestila o novem sistemu identifikacije in registracije prašičev. Izvajalci so prejeli obvestila in aktivacijske kode za dostop do portala Volos.

S 1. majem je začel delovati novi Centralni register prašičev preko novega portala Volos, stari sistem pa ne bo več v uporabi. Imetniki prašičev, ki bodo na novo pričeli z rejo prašičev, morajo pred prihodom živali na gospodarstvo poskrbeti za vpis v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ). Izvajalci dejavnosti so dolžni izpolnjevati vse obveznosti glede identifikacije in registracije prašičev v skladu s predpisi.

Vsak izvajalec dejavnosti lahko pridobi dostop do Centralnega registra prašičev preko portala Volos, kar jim omogoča enostavno upravljanje podatkov o prašičih v njihovih obratih.

Več informacij o spremenjenem sistemu in obveznostih imetnikov prašičev je na tej povezavi.

