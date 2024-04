kronika

Pozor! Nova taktika nepridipravov / Prijeli drzna roparja iz Brezja - ustavijo, obstopijo, zamotijo, okradejo

11.4.2024 | 13:30 | M. K.

Poročali smo že, da so v torek zvečer, okoli 20. ure, v Novem mestu neznanci ustavili voznika osebnega avtomobila in mu lažno zatrjevali, da jih je ogrožal ob prečkanju ceste, ter od njega zahtevali denar. Med pogovorom je eden izmed osumljencev odprl zadnja vrata in s sedeža ukradel nahrbtnik z denarnico, dokumenti, mobilnim telefonom in drugimi osebnimi predmeti v skupni vrednosti okoli 1.500 evrov. Po dejanju so pobegnili. Policisti PP Novo mesto so nemudoma pričeli s preiskavo kaznivega dejanja in aktivnostmi za izsleditev storilcev. In to jim je tudi uspelo.

Na podlagi zbranih obvestil in drugih ugotovitev so včeraj popoldne ugotovili identiteto in prijeli storilca iz naselja Brezje, stara 27 in 20 let. Obema so odvzeli prostost in ju pridržali. Nadaljujejo s policijsko preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. Ovadili ju bodo zaradi kaznivega dejanja drzne tatvine, so danes sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.

Vlomi in tatvine

Na območju PP Brežice je med 9. 4. in 10. 4. nekdo iz ribnika ukradel okoli 50 kg postrvi.

Med 9. 4. in 10. 4. so neznanci z delovišča v Novem mestu ukradli večjo količino električnih vodnikov in gradbenega materiala. Izvajalci del ocenjujejo, da so oškodovani za okoli 6.000 evrov.

V Semiču je v minuli noči nekdo vlomil v gostinski lokal in ukradel tobačne izdelke in več pločevink s pijačo. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 800 evrov škode.

18-letni voznik krepko pijan in brez vozniške

Med kontrolo prometa na avtocesti so policisti v minuli noči na območju Čateža ob Savi zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da gre za 18-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,87 miligrama alkohola (1,8 promila). Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prehiter na avtocesti

Policisti so na območju Obrežja ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Bentley bolgarskih registrskih oznak, ki je na avtocesti vozil s hitrostjo 184 km/h. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov so 58-letnemu državljanu Bolgarije izrekli globo.

Razgrajal v Brezju

Policisti PP Novo mesto so sinoči nekaj pred 23. uro posredovali zaradi kršitev javnega reda in miru v naselju Brezje. 59-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, je z vpitjem in žaljenjem motil javni red in ni upošteval opozoril in ukazov policistov, poročajo s PUNM. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Loče, Obrežje, Rakovec, Jereslavec, Kapele, Gabrje pri Dobovi, Bukoške, Globoko, Velika Dolina, Brezje pri Veliki Dolini) včeraj prijeli 55 državljanov Sirije, 18 Afganistana, 17 Turčije, 16 Nepala, osem Maroka, pet Senegala, tri državljane Rusije in Pakistana, državljana Iraka in Bangladeša. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli 21 državljanov Sirije, dva iz Afganistana in državljana Irana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v skupno 95 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 268 klicev. Obravnavali so 11 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 16. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Črnomaljski policisti so zaščitili žrtve nasilja v družini in 57-letnemu nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Posredovali so zaradi požarov, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

