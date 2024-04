kronika

Pretepal jo je, trpinčil in grozil / FOTO: Policisti nasilnežu zasegli več kosov orožja in naboje

10.4.2024 | 11:30 | M. K.

Policisti PP Krško so bili pred dnevi obveščeni o nasilju v družini, danes sporočajo s Policijske uprave Novo mesto. Med preiskavo so ugotovili, da 38-letni nasilnež že dalj časa izvaja fizično in psihično nasilje nad partnerko. Osumljenec je z žrtvijo grdo in surovo ravnal, grozil ji je, da jo bo ubil, jo pretepal in poškodoval.

Orožje, ki so ga zasegli nasilnežu

Policisti so mu odvzeli prostost, ga pridržali in mu izrekli prepoved približevanja žrtvi zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa.

Pridobili so odredbo sodišča in na naslovu bivanja 38-letnika opravili hišno preiskavo. Našli in zasegli so pištolo, dve puški, 775 kosov različnih nabojev, dva nabojnika, kovinski bokser in okoli 5 gramov posušenih rastlinskih delcev konoplje. Zoper osumljenca, ki sicer ima dovoljenje za eno pištolo in eno puško, bodo na pristojno upravno enoto podali pobudo za odvzem orožja.

Zaseženi naboji (Foto: PP Krško)

Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. Nasilneža bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini, zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje, lahke telesne poškodbe in nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. Uvedli bodo tudi prekrškovne postopke zaradi kršitev določil Zakona o orožju, Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog in Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, dodajajo na PU Novo mesto.

Voznik z 2,3 promila alkohola

Policisti PP Novo mesto so na območju Smrečnikove ulice v Novem mestu sinoči nekaj po 23. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. 65-letnemu vozniku so zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 1,11 miligrama alkohola (2,3 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ostal brez avta, vozniške tudi nima

Policisti PP Trebnje so med kontrolo prometa na območju Grma nekaj po 22. uri ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen polo. Med postopkom so ugotovili, da 31-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistran avtomobil z nameščenima različnima registrskima tablicama, ki pripadata drugim vozilom. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom sezanili sodišče.

Drzna tatvina

Okoli 20. ure so v Novem mestu trije neznanci ustavili voznika osebnega avtomobila in vozniku lažno zatrjevali, da jih je ogrožal ob prečkanju ceste. Med pogovorom je eden izmed osumljencev odprl zadnja vrata in izmaknil nahrbtnik z denarnico, dokumenti, mobilnim telefonom in drugimi osebnimi predmeti v skupni vrednosti okoli 1.500 evrov. Po dejanju so storilci pobegnili. Policisti nadaljujejo preiskavo in iščejo osumljence.

Vlomi in tatvine

V Črnomlju je v noči na torek nekdo vlomil v gostinski lokal in ukradel menjalni denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 400 evrov škode.

Na parkirnem prostoru na Belokranjski cesti v Novem mestu je okoli 10.30 nekdo iz odklenjenega kombija ukradel laserski merilnik, baterijsko udarno kladivo in kotni brusilnik.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Loče, Obrežje, Rakovec, Jereslavec, Kapele, Brezovica na Bizeljskem) včeraj prijeli 38 državljanov Afganistana, 22 Nepala, 20 Sirije, 13 Indije, devet Maroka, šest Iraka, tri državljane Kitajske in Pakistana, državljana Bangladeša in Kenije. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Žuniči) so prijeli 24 državljanov Sirije in na območju PP Krško (Oštrc) 16 državljanov Sirije, štiri iz Maroka in dva iz Turčije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 77. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 223 klicev. Obravnavali so 11 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Trebnjem so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, in v Novem mestu pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požarov in nedovoljenih prehodov državne meje.

