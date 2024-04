družabno

FS Dragatuš / Stanislav in Tadej

11.4.2024 | 18:40 | Tekst: Milan Glavonjić

Foto: Milan Glavonjić

Člani dragatuške otroške folklorne skupine so z izjemno gostoljubnostjo, ki jo tudi sicer premorejo v teh krajih, pričakali udeležence letošnjega že desetega tradicionalnega Jožefovega pohoda s potepom ob reki Lahinji. Ob spletu belokranjskih ljudskih pesmi z Lepo Anko na čelu so ubrano zabrenkali tudi mladi godci.

Uradni protokolarni govorec Tadej Fink, sicer tudi voditelj mnogih prireditev v črnomaljski občini, je zbrane nagovoril s svojim žametnim glasom: »Le malo stran od tu stoji najvišja draga sveta, kot jo je poimenoval Oton Župančič, ki je nekaj otroških let preživel v Dragatušu. Tja bomo šli, v Dobreč,« in z roko nakazal smer poti.

Idejni oče tega pohoda Stanislav Malerič, podjetnik in turistični delavec, pa se je spomnil začetkov tega pohoda. »Takrat smo lokalpatrioti staknili glave in sklenili, da gremo na pot ob smaragdni Lahinji. Sprva je bil to vseslovenski dogodek, ki je hitro prerastel v mednarodnega. Letošnji je že skoraj jugoslovanski, saj so z nami prijatelji iz planinskih društev iz Makedonije, Bosne in Hercegovine in iz Srbije,« je ponosno poudaril Malerič.

