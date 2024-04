družabno

Kolesarske Zverinice / Prvi letošnji MTB potep uspel

10.4.2024 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Marko Bernik in Marjan Grah

Ekipa novomeškega rekreativnega gorskokolesarskega društva Zverinice je organizirala prvi letošnji potep s kolesi pod Gorjance. Novo mesto z okolico ponuja številne poti in izvrstne razglede pa tudi nekaj odličnih MTB-lokacij, ki so idealne za začetek sezone. Ljubitelji gorskega kolesarstva so izpred novomeškega bara Cafe Verona krenili po cestah, poljskih in gorskokolesarskih poteh ob potoku Klamfer do Gabrja, mimo Velikega Slatnika in se vrnili na izhodišče.

25 udeležencev oz. gorskih kolesarjev, starih od 12do 56 let, je na srednje zahtevni trasi v dveh urah in pol premagalo okoli 450 višinskih metrov. Med njimi je bilo tudi nekaj takšnih s slabšo kondicijo, zato so se na pot odpravili z električnimi kolesi.

Zverinice bodo letos zelo aktivne. Ob že izpeljanih delovnih akcijah na MTB progah in nedavne ture, bodo podobne potepe pripravili vsaj enkrat mesečno. V letnem načrtu imajo tudi tako imenovano Zverinsko MTB šolo za mlade, kjer nadobudni mladi kolesarji ob pomoči trenerjev spoznavajo in trenirajo veščine gorskega kolesarjenja. 22. in 23. junija bodo na Gorjancih organizirali državno prvenstvo Slovenije v enduro gorskem kolesarjenju, kjer pričakujejo vse najboljše slovenske gorske kolesarje in kolesarke

Konec avgusta bodo pripravili 3-dnevni mladinski MTB kamp za otroke in mladino, načrtujejo pa tudi začetne in nadaljevalne tečaje gorskega kolesarjenja, ko bodo vrhunski učitelji in trenerji predstavili veščine tovrstnega kolesarjenja v naravi začetnikom in tudi tistim, ki že imajo nekaj več znanja o takšnem kolesarstvu. Letos se obeta še ena zanimivost. Zverinice bodo namreč pripravile akrobatske skoke s kolesi v reko Krko, skozi vse leto pa bodo gradili, vzdrževali in urejali enoslednice na Gorjancih in v Skill parku.

