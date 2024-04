družabno

Gimnazija Brežice / Maturantka Neža najboljša

10.4.2024 | 18:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: arhiv Gimnazije Brežice

Maja in Neža obožujeta nemški jezik

Na letošnjem državnem tekmovanju iz nemščine, ki je bilo namenjeno tretjim in četrtim letnikom srednjih šol, sta dijakinji Gimnazije Brežice Neža Ganc (na fotografiji desno) in Maja Božičnik (levo) dosegli odlična rezultata.

Državna prvakinja med 4. letniki je postala Neža, ki se je uspeha in zlatega priznanja zelo razveselila, o učenju nemškega jezika pa povedala: »Ljubezen do tega jezika sem začela gojiti že v osnovni šoli, letos pa se pri profesorici Renati Gavranič pripravljam tudi na maturo iz nemščine na višji ravni, tako da se mi je zdelo tekmovanje odlična priložnost, da dobim povratno informacijo o svojem znanju, in hkrati zelo dobra vaja pred bližajočo se maturo.«

Maja pa je na tekmovanju prejela srebrno priznanje in med tekmovalci tretjih letnikov dosegla enajsti rezultat v državi. Obema iskrene čestitke tudi iz našega uredništva.

