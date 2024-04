dolenjska

Požar romskega vrtca odmeva / Tudi gasilci imajo vsega dovolj

7.4.2024 | 18:30 | L. Markelj

Škocjan - Nedaven dogodek v romskem naselju v Dobruški vasi, ko so – za zdaj še neznani – nepridipravi sredi noči zažgali romski vrtec, v katerem se je učilo kakih dvajset otrok, tam so potekale tudi popoldanske učne ure ter različne delavnice in izobraževanja, je odmeval tudi na zadnji seji občinskega sveta Občine Škocjan.

Bodo gasilci še sredi noči hiteli na intervencije v romsko naselje Dobruška vas? Na sliki: nedavno gašenje romskega vrtca. (Foto: PGD Škocjan)

Svetniki so si bili edini, da je takšno stanje nevzdržno in je treba nekaj storiti. Župan Jože Kapler z občinsko upravo je bil deležen pohval, da se je hitro odzval in da so o neljubem dogodku v romskem naselju takoj obvestili pristojne ustanove v državi. Da je to nujno, vedno poudarja svetnik Bogdan Krašna (Lista za gospodarski razvoj). Pisali so: predsednici države Nataši Pirc Musar, predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič, predsedniku državnega sveta Marku Lotriču, varuhu človekovih pravic Petru Svetini, poslancem s tega območja (Tomažu Liscu, Anji Bah Žibert, Jožici Derganc, Vidi Čadonič Špelič in Jerneju Žnidaršiču), ministrstvu za vzgojo in izobraževanje ter ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V pismu so zapisali, da je stanje nevzdržno, da je požigov v naselju čedalje več – lani 23 intervencij, letos že pet – in da pričakujejo pomoč.

V romskem naselju Dobruška vas lani 23 gasilskih intervencij, letos pet, vse sredi noči – Težko je že zbrati ekipo za pomoč – Postaviti večji romski vrtec ali čakati na epilog? – Kaj pravi ravnateljica šole, kaj bo rekla komisija za Rome

