Flypark se vrača in dolenjske skupine obrača

7.4.2024 | 09:30

Flypark pri Dolenj'cu se 19. aprila ponovno odpira. Ob tem skupaj z radiem Krka nagrajuje eno vrtčevsko skupino ali razred!

Flypark pri Dolenjcu bo 19. aprila ponovno odprl svoja vrata in trampoline za najboljše poskončno doživetje na Dolenjskem. Flypark bo tako poleg vsakodnevne zabave in gibanja na zraku ponudil fantastično priložnost kot destinacijo za zaključek šolskega leta za vse vrtčevske in šolske skupine. Je idealna priložnost za aktivno preživljanje prostega časa na svežem zraku in gibanja za zdravje naših malih zakladov, za praznovanje rojstnih dni (tudi letos se termini hitro polnijo), družinske ali poslovne team buildinge in podobno.

Lani je pri njih skakalo preko 10.000 otrok, za Flayparkom je dobra sezona in se veselijo nove. Načrtujejo kar nekaj novosti, osvežitev Ninja poligona, nove inetraktivne igre na velikih ekranih, ...



Po novem ponujajo tudi mesečne karte - super rešitev za navdušence skakanja na trampolinih.



VELIKA NAGRADNA IGRA OB OTVORITVI

Na radiu Krka bodo skupaj s Flyparkom ob ponovni otvoritvi pripravili enkratno doživetje. Za vikend 19.4., 20.4. in 21.4. se bodo družili s pestrim otvoritvenim programom, z ekipo radia Krka, ki bo program oddajala v živo iz mobilnega studia, pa bodo pripravili tudi več delavnic in zabavnih aktivnosti.

Pripravljajo tudi nagradno igro, v kateri bodo nagradili eno vrtčevsko skupino ali en razred. Podarili mu bodo dan v Flyparku, z brezplačnim uživanjem na vseh trampolinih, ter pogostitvijo za otroke in starše, v terminu po izbiri.

Kako do nagrade?

Vsi vrtci in šole Dolenjske, Bele krajine in Posavja ste lepo vabljeni, da prijavite svojo skupino ali razred. To storite tako, da pošljete izdelek vaše skupine ali razreda. Vsaka skupina ali razred izdela skupinski plakat na temo gibanja in zdravega načina življenja. Ta plakat poslikate in pošljete na plakat.flypark@radiokrka.si, do vključno petka, 12.4. do 9. ure zjutraj.

Vse plakate bodo objavili na spletni strani radia Krka, kjer bo potekalo glasovanje do petka, 19.4.2024. Plakat oz. skupina/razred z največ glasovi bo zmagovalec nagradnega natečaja in bo prejel dan v Flyparku. Pripravili pa bomo tudi tolažilni nagradi za 2. in 3. mesto.

Primerno za otroke od 3 leta dalje. Otroci od 3-6 let lahko vstopajo v spremstvu polnoletne osebe. Otroci 6+ pa lahko v park vstopajo samostojno.

