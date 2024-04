bela krajina

Otroci za otroke / Belokranjski pozdrav pomladi

6.4.2024 | 12:30 | M. K.

Foto: Uroš Novina

Semič - V Kulturnem domu Semič je včeraj potekal dobrodelni koncert Belokranjski pozdrav pomladi: Otroci za otroke, ki ga je tradicionalno organiziral Rotarijski klub Semič - Bela krajina. Na koncertu je nastopila skupina Citroprekelj Bela krajina, ki je navdušila občinstvo s svojim glasbenim spektaklom. Poleg njih so na odru gostovali tudi Tamburaška skupina Dobreč, Mladi godci otroške folklorne skupine Dragatuš in Pevska skupina Krnica OŠ komandanta Staneta Dragatuš.

Celoten večer je bil posvečen zbiranju sredstev za mlade nadobudne likovne ustvarjalce, učence Osnovne šole Dragatuš, ki bo šoli omogočala še boljši, nadstandardni program za razvoj otrok. Po končanem koncertu je potekala še avkcija likovnih del, kjer so bila dela umetnikov ponujena v dražbo.

Vsi prisotni so s svojim prispevkom omogočili nadaljnje ustvarjanje in izražanje mladih talentov na likovnem področju, so sporočili iz Rotarijskega kluba Semič - Bela krajina in dodali: '' Dobrodelni koncert Belokranjski pozdrav pomladi je bil uspešen in ganljiv dogodek, ki je združil ljubitelje glasbe in umetnosti v dobrodelni namen. Hkrati pa je bil tudi priložnost za promocijo in podporo mladim likovnim ustvarjalcem, ki so se lahko predstavili širšemu občinstvu.''

